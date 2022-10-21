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Жили у свинарнику: з'явилися фото командного пункту рашистів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Жили у свинарнику: з'явилися фото командного пункту рашистів
На Херсонщині загарбники жили у свинарнику разом зі свинями
фото: Костя Яременко

Окупанти ділили стіл та сон зі свинями

У селі Любимівка Херсонської області російські окупанти обрали собі за житло свиноферму. Рашисти спали та їли серед бруду та смороду. Фото опублікував автор телепрограми «Феєрія мандрів» й тепер воєнкор Ігор Захаренко.

«Московити влаштували свою базу в свинарнику. Як правило, вони всі свої помешкання перетворюють на свинарник, а тут і старатися дуже сильно не треба було… Хоча, до рашистів тут було значно чистіше», – написав Захарченко.

Окупанти спали у кучах, за ліжко вони використовували тапчани, а вкривалися брудними ковдрами. Всюди бруд та дизентерія, важко розібрати, де саме була вбиральня, а де спальні місця. 
 
Рашисти зносили до свинарника вкрадені пральні машини, поряд з ними вони й спали, серед бруду та смороду. 

9 фото
На весь екран

Нагадаємо, після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники Служби безпеки України розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу».

Теги: житло ліжко окупанти рашисти звільнення машини Херсонщина

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