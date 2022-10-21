В Україні ліквідовані 10 іранських інструкторів, які навчали окупантів – The Jerusalem Post 

Іранці проводили інструктаж рашистів

В Україні вже загинули 10 іранських інструкторів, які консультували російських військових щодо запуску дронів. Про це повідомляє з посиланням на джерела в Україні The Jerusalem Post.

Видання повідомило з посиланням на офіційну особу з України, що 10 іранців, які навчали російських окупантів поводженню з дронами, були знищені Силами оборони України.

Газета цитує повідомлення Українського національного центру опору, що росіяни доставили іранських інструкторів на територію тимчасово окупованих Херсонської області та Криму для запуску дронів-камікадзе Shahed-136 та навчання російських окупантів поводженню з ними. Наголошувалося, що інструктори «безпосередньо відстежують запуски безпілотників по українських цивільних об'єктах, включно з ударами по Миколаєву та Одесі».

Видання також зазначає, що Ізраїль може бути зацікавлений у передачі Україні засобів боротьби з іранськими дронами-камікадзе для випробування засобів оборони у реальних бойових умовах.

Як відомо, слідчі Служби безпеки України розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в Росію іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.

Також Іран має велику лінійку безпілотників, які можуть створити неприємності для України. Йдеться не лише про Shahed-136 і Arash-2. Іранські безпілотники можуть працювати як комплекс цільового виявлення та завдання ударів.

До слова, Іран рекомендував своїм громадянам залишити територію України й відмовитися від майбутніх поїздок.

Відзначимо, що ЄС покарав Іран за підтримку війни в Україні.

Нагадаємо, МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.