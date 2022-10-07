Ділили стіл зі свинями: СБУ знайшла «елітний» командний пункт рашистів (відео)

Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини

Після звільнення Любимівки на Херсонщині співробітники Служби безпеки України розпочали перевірку покинутих позицій так званої «другої армії світу». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Від побаченого не змогли стримати сліз від сміху. Окупанти ділили стіл і сон зі свинями», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що це були ще не всі знахідки. Серед бруду і смороду стояли вкрадені пральні машини.

«Звертаємося до тих, хто прийшов на нашу Землю з війною: поки ви ще живі, здавайтесь у полон! У нас ви отримаєте краще ставлення, ніж від ваших командирів. Телефонуйте на номери «гарячої лінії життя»: +380665803498, +380931192984», – додали в СБУ.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.