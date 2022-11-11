Житомир позбувся Пушкіна: у місті демонтовано пам'ятник російському поету (відео)

Спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя

У подальшому пам’ятник планують віддати до музею

Влада Житомира демонтувала пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який був створений наприкінці 19 століття. Про це пише Zhitomir.Info.

Повідомляється, що спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя.

За словами мера міста Сергія Сухомлина, в подальшому пам’ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею.

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Поки він зберігатиметься на КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».

Нагадаємо, в Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу. В Ужгороді біля українсько-словацького кордону місцева влада демонтувала «Пам'ятник радянським воїнам Україна – визволителям». На місці радянського пам'ятника може з'явитися пам'ятник закарпатським штурмовикам 128-ї бригади.