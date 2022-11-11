Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Житомир позбувся Пушкіна: у місті демонтовано пам'ятник російському поету (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Житомир позбувся Пушкіна: у місті демонтовано пам'ятник російському поету (відео)
Спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя
фото скріншот відео

У подальшому пам’ятник планують віддати до музею

Влада Житомира демонтувала пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який був створений наприкінці 19 століття. Про це пише Zhitomir.Info.

Повідомляється, що спершу комунальники демонтували з постаменту ініціали, а потім саме погруддя.

За словами мера міста Сергія Сухомлина, в подальшому пам’ятник планують обміняти на українських військовополонених або ж віддати до музею.

Поки він зберігатиметься на КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування».

Нагадаємо, в Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу. В Ужгороді біля українсько-словацького кордону місцева влада демонтувала «Пам'ятник радянським воїнам Україна – визволителям». На місці радянського пам'ятника може з'явитися пам'ятник закарпатським штурмовикам 128-ї бригади. 

Читайте також:

Теги: Житомир декомунізація памятник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Погруддя Пушкіна може стати у Харкові частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху
Харків позбувся пам'ятника Пушкіну (фото, відео)
9 листопада, 16:18
Невідомі пошкодили пам'ятники Булгакову у Бучі
У Бучі комунальне підприємство стало на захист пам'ятників Булгакову і нарвалося на критику
7 листопада, 15:45
Активісти розписали словами «кат» та «вбивця» пам’ятник Миколі Щорсу – ватажка більшовиків, який воював проти України
Демонтувати Леніна ніжно. Мінкульт пояснив, що робитиме із радянськими пам'ятниками
2 листопада, 19:00

Події в Україні

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 11 листопада
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 11 листопада
Мінус 710 окупантів, танки та вертоліт: Генштаб оновив втрати ворога
Мінус 710 окупантів, танки та вертоліт: Генштаб оновив втрати ворога
Відключення електроенергії: Держенергонагляд перевірить дотримання графіків
Відключення електроенергії: Держенергонагляд перевірить дотримання графіків
Ракетний обстріл Миколаєва: кількість жертв зросла
Ракетний обстріл Миколаєва: кількість жертв зросла
Навіщо рашисти зараз б'ють по енергетичній сфері? Арестович дав несподіване пояснення
Навіщо рашисти зараз б'ють по енергетичній сфері? Арестович дав несподіване пояснення
СБУ встановила генерала спецназу РФ, який орудував на Донеччині
СБУ встановила генерала спецназу РФ, який орудував на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Генерали благають про перерву: Банкова пояснила, чому Кремль виклянчує переговори
45K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
39K
Зустріч Байдена з Лавровим на саміті G20? Салліван відповів на важливе питання
29K
Україна влаштувала демарш на заході Ради Європи через «теплу ванну» для російських лібералів
23K
Рашисти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
19K
У Херсоні прогриміли вибухи (відео)

Новини

П'ять хороших новин 10 листопада
Вчора, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Вчора, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту