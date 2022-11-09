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Харків позбувся пам'ятника Пушкіну (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Харків позбувся пам'ятника Пушкіну (фото, відео)
Погруддя Пушкіна може стати у Харкові частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху
скрін з відео

У Харкові демонтували погруддя російського поета Олександра Пушкіна. Про це повідомляє Харківська міська рада.

«Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків‘яни після перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Харків є одним з найпострадаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста.

Харків позбувся пам'ятника Пушкіну (фото, відео) фото 1

«Як один з варіантів такого переосмислення – погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху», – додали у міськраді.

Раніше пам’ятник Пушкіну демонтували у центрі Києва.

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Теги: Харків росія памятник

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