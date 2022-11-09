В Ужгороді знесено символ радянських «визволителів» (фото)

Монумент був встановлений в Ужгороді у 1970 році

На місці радянського монумента може з'явитися пам'ятник закарпатським штурмовикам 128-ї бригади

В Ужгороді біля українсько-словацького кордону місцева влада демонтувала «Пам'ятник радянським воїнам Україна – визволителям». Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микит.

За словами Микита, на місці радянського пам'ятника може з'явитися пам'ятник закарпатським штурмовикам 128-ї бригади.

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«Профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших для напрацювання концепту», – заявив Микита.

Монумент солдата з прапором в одній руці і автоматом в іншій має назву «Україна – визволителям». Він був встановлений в Ужгороді у 1970 році. Висота монумента становить 11 метрів, вага – 19 тонн.

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