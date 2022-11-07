У Бучі комунальне підприємство стало на захист пам'ятників Булгакову і нарвалося на критику

«Бучазеленбуд» заявляє, що у війні «пам’ятники не винуваті»

Комунальне підприємство «Бучазеленбуд» подало до поліції заяву про виявлені наслідки вандалізму через пошкодження двох пам’ятників імені Михайлу Булгакову. Про це повідомила пресслужба підприємства.

«Виявлено наслідки вандалізму, пошкоджено два пам’ятники імені Михайлу Булгакову! КП «Бучазеленбуд» відреагувало на даний злочин та подало заяву в правоохоронні органи за пошкодження пам’ятників, оскільки комунальне підприємство не отримувало відповідних розпоряджень та наказів на їх знесення», – йдеться у повідомленні.

«Бучазеленбуд» нагадує, що на початку вересня в Національній спілці письменників України піднімалось питання про закриття музею Булгакова у Києві, та міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти ініціативи закрити музей письменника Михайла Булгакова у Києві.

«Ні пам’ятники, ні музеї не винуваті та їх чіпати не варто у теперішній час», – цитує міністра Ткаченка «Бучазеленбуд».

Як видно з фото, оприлюднених комунальним підприємством, невідомі прибрали усі надписи з пам'ятників.

Користувачі соцмереж розкритикували позицію комунального підприємства, звинувативши його у «захисті русского міра» та підтримці рашистів.

Нагадаємо, у серпні секретаріат Національної спілки письменників України запропонував замість музею російського письменника Михайла Булгакова створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку до 1906 року.

Водночас міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти закриття музею Михайла Булгакова в Києві, яке ініціювала Спілка письменників України.

До слова, раніше активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Також відомо, що Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.