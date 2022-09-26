Блискавка вдарила в літак, що летів з Мілана в Неаполь

Внаслідок влучення блискавки було пошкоджено крило літака

У літак авіакомпанії EasyJet, який летів до Неаполя з Мілана, вдарила блискавка. Про це пише італійська газета Il Messaggero.

Як повідомляється, на борту повітряного судна було 90 пасажирів, ніхто не постраждав. За інформацією видання, внаслідок влучення блискавки було пошкоджено крило літака.

Літак здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Барі. За даними газети Corriere della Sera, після цього пасажирів доставили до Неаполя наземним транспортом.

Un aereo di linea è stato colpito da un fulmine all'aeroporto di Napoli Capodichino. Senza dubbio la Campania è la regione più colpita da questa fase di maltempo. pic.twitter.com/joIvIo97Ju — Marco M.M. (@MMmarco0) September 25, 2022

Раніше стало відомо, що літаку американської співачки та актриси Майлі Сайрус довелося зробити екстрену посадку після влучення в нього блискавки.

До слова, у селі біля Рівного в 38-річну жінку вдарила блискавка. У потерпілої медики швидкої діагностували опіки рук та ніг, а також частини тулуба. Жінка перебувала у свідомості, її доправили в обласну лікарню.