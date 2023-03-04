Хмарно з проясненнями, місцями сильний вітер: прогноз погоди на 4 березня

Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища на Київщині

Сьогодні, 4 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями і практично без опадів. Температура в Україні коливатиметься від 7° морозу вночі до 11° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Опадів майже не очікується, лише вдень у північній частині країни подекуди піде невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер пануватиме західний і південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім південної частини, очікуються пориви до 15-20 м/с.

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Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу. У Карпатах вночі стовпчики термометра вкажуть 2-7° морозу. Вдень в Україні буде 3-8° тепла, у південних регіонах прогріється до 6-11° вище нуля.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища.

Вітер переважатиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, але вдень пориви сягнуть 15-18 м/с (І рівень небезпеки).

Погода так само буде хмарна, але з проясненнями. Вночі опадів не очікується, а вдень місцями піде невеликий дощ та мокрий сніг.

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Температура в області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, а вдень прогріється до 3-8° тепла. У Києві вночі буде приблизно 0°, удень стовпчики термометра покажуть 4-6° вище нуля.