Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хмарно з проясненнями, місцями сильний вітер: прогноз погоди на 4 березня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями, місцями сильний вітер: прогноз погоди на 4 березня
фото: Уніан

Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища на Київщині

Сьогодні, 4 березня, погода буде хмарною, але з проясненнями і практично без опадів. Температура в Україні коливатиметься від 7° морозу вночі до 11° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Опадів майже не очікується, лише вдень у північній частині країни подекуди піде невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер пануватиме західний і південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень в Україні, крім південної частини, очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу. У Карпатах вночі стовпчики термометра вкажуть 2-7° морозу. Вдень в Україні буде 3-8° тепла, у південних регіонах прогріється до 6-11° вище нуля.

Хмарно з проясненнями, місцями сильний вітер: прогноз погоди на 4 березня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища.

Вітер переважатиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, але вдень пориви сягнуть 15-18 м/с (І рівень небезпеки).

Погода так само буде хмарна, але з проясненнями. Вночі опадів не очікується, а вдень місцями піде невеликий дощ та мокрий сніг.

Температура в області вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, а вдень прогріється до 3-8° тепла. У Києві вночі буде приблизно 0°, удень стовпчики термометра покажуть 4-6° вище нуля.

Теги: прогноз погоди вітер весна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це буде надважлива весна для української Перемоги
Друга весна повномасштабного вторгнення: чого очікувати на фронті
1 березня, 17:47
Проте синоптики зазначають, що скоро в Україні потеплішає
В Україні очікується різке похолодання
22 лютого, 14:17
1 березня стовпчики термометра підніматимуться до 10° тепла
Без опадів, без денних морозів: прогноз погоди на 1 березня
1 березня, 04:33

Суспільство

Хмарно з проясненнями, місцями сильний вітер: прогноз погоди на 4 березня
Хмарно з проясненнями, місцями сильний вітер: прогноз погоди на 4 березня
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Львівщині рецидивіст змушував медиків реанімувати тіло мертвої людини
На Львівщині рецидивіст змушував медиків реанімувати тіло мертвої людини
Спілка журналістів замінить написи російською на прескартах
Спілка журналістів замінить написи російською на прескартах
Відомий волонтер показав, на що Фонд Притули витрачає гроші (фото)
Відомий волонтер показав, на що Фонд Притули витрачає гроші (фото)
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
12K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
8315
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
8134
Російська авіація заходить в бік Запоріжжя – Андрющенко
6668
У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)
6020
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту