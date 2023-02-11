У Бразилії блискавка влучила в статую Христа-Спасителя: моторошні фото

Статуя має громовідвід, який покриває верхню частину голови

У бразильському Ріо-де-Жанейро ввечері 10 лютого блискавка влучила у статую Христа-Спасителя. Про це повідомляє бразильський фотограф Фернандо Брага, який опублікував моторошні, але водночас захопливі кадри.

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Утім, як пише Wonders of the world, таке явище є досить поширеним. За даними Бразильського інституту космічних досліджень, щороку на статую трапляється від 4 до 6 спалахів. У середньому удар – кожні 2-3 місяці, але під час сезону дощів це стається частіше. Автори статті нагадують, що статуя стоїть на висоті 710 метрів, на вершині граніту. Тому нормально, що вона регулярно отримує розрядки блискавки, підкреслює керівник групи атмосферної електрики в Інституті доктор Осмар Пінто.

Статуя має громовідвід, який покриває верхню частину голови, утворюючи щось на зразок тернового вінка, а кабель тягнеться до руки. Тому не дивно, що вона притягує блискавку.

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Нагадаємо, у літак авіакомпанії EasyJet, який летів до Неаполя з Мілана, вдарила блискавка.