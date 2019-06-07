  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Зірваний теракт у Запоріжжі: СБУ назвала замовника

    • Розсилка
    За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки у мирному регіоні - Зірваний теракт у Запоріжжі: СБУ назвала замовника
    За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки у мирному регіоні

    Замовником теракту у Запоріжжі було, так зване, МГБ ДНР, а виконавцем житель Донецької області

    Співробітники Служби безпеки України встановили, що замовником теракту у Запоріжжі було, так зване, МГБ ДНР. Про це розповів начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров, відео опубліковане на сторінці СБУ у Facebook.

    Як зазначається, виконавцем теракту куратори обрали жителя Донецької області, якого співробітники Служби контролювали з моменту перетину лінії розмежування. У Запоріжжі зловмисник заклав вибухівку потужністю півтора кілограма пластиду поблизу дитячого майданчика.

    Читайте також

    .jpg_116

    «Інформація про вибуховий пристрій надійшла до Центрального апарату Служби – і група, сформована т.в.о. голови СБУ Іваном Бакановим, виїхала до Запоріжжя для відслідковування зловмисника», ‒ повідомив Петров.

    Він розповів, що спецслужба стежила за чоловіком, який планував здійснити теракт, як тільки він заїхав у місто. Чоловік заклав вибухівку у сміттєвий бак та планував привести її в дію з допомогою телефонного дзвінка.

    Правоохоронцям вдалося знешкодити вибухівку, зона враження якої близька 10 метрів.

    За словами Петрова, після закладення вибухівки зловмисник поїхав до готелю, де дивився телевізор і чекав новини про вибух. «Але не побачив, що сталось щось надзвичайне і повернувся на місце», - говорить Петров і додає, що весь час велась фото та відео фіксація.

    За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно політичної обстановки у мирному регіоні.

    Співробітники СБУ затримали «підривника» згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після повернення на місце потенційного злочину.

    У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Для забезпечення стовідсоткової безпеки громадян о шостій ранку була здійснена евакуація жителів прилеглих будинків та обмежено в'їзд на прилеглу територію.

    Як повідомлялося, СБУ попередили потужний терористичний акт в одному з густонаселених місць у центрі Запоріжжя.

    Деякі запорізькі ЗМІ поширили інформацію, що це готувався замах на митрополита УПЦ МП Луку та його охоронця.

    «Митрополит Лука наразі знаходиться в іншому місті. З ним все в порядку», - прокоментував у телефонному режимі фотокор Запорізької єпархії УПЦ МП Євген Кугатов.

    Читайте також
    Запоріжжя вибух теракт ЗМІ СБУ ДНР тероризм вибухівка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ