Зірваний теракт у Запоріжжі: СБУ назвала замовника



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За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно-політичної обстановки у мирному регіоні

Замовником теракту у Запоріжжі було, так зване, МГБ ДНР, а виконавцем житель Донецької області

Співробітники Служби безпеки України встановили, що замовником теракту у Запоріжжі було, так зване, МГБ ДНР. Про це розповів начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров, відео опубліковане на сторінці СБУ у Facebook.

Як зазначається, виконавцем теракту куратори обрали жителя Донецької області, якого співробітники Служби контролювали з моменту перетину лінії розмежування. У Запоріжжі зловмисник заклав вибухівку потужністю півтора кілограма пластиду поблизу дитячого майданчика.

«Інформація про вибуховий пристрій надійшла до Центрального апарату Служби – і група, сформована т.в.о. голови СБУ Іваном Бакановим, виїхала до Запоріжжя для відслідковування зловмисника», ‒ повідомив Петров.

Він розповів, що спецслужба стежила за чоловіком, який планував здійснити теракт, як тільки він заїхав у місто. Чоловік заклав вибухівку у сміттєвий бак та планував привести її в дію з допомогою телефонного дзвінка.

Правоохоронцям вдалося знешкодити вибухівку, зона враження якої близька 10 метрів.

За словами Петрова, після закладення вибухівки зловмисник поїхав до готелю, де дивився телевізор і чекав новини про вибух. «Але не побачив, що сталось щось надзвичайне і повернувся на місце», - говорить Петров і додає, що весь час велась фото та відео фіксація.

За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв та дестабілізації суспільно політичної обстановки у мирному регіоні.

Співробітники СБУ затримали «підривника» згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після повернення на місце потенційного злочину.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Для забезпечення стовідсоткової безпеки громадян о шостій ранку була здійснена евакуація жителів прилеглих будинків та обмежено в'їзд на прилеглу територію.

Як повідомлялося, СБУ попередили потужний терористичний акт в одному з густонаселених місць у центрі Запоріжжя.

Деякі запорізькі ЗМІ поширили інформацію, що це готувався замах на митрополита УПЦ МП Луку та його охоронця.

«Митрополит Лука наразі знаходиться в іншому місті. З ним все в порядку», - прокоментував у телефонному режимі фотокор Запорізької єпархії УПЦ МП Євген Кугатов.