У Запоріжжі терорист з Донецька заклав вибухівку у смітник біля дитячого майданчика



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Начальник контррозвідки повідомив, що спецслужба без відома злочинця деактивувала бомбу і провела фіксацію дій терориста, вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - до 10 метрів

Служба безпеки України запобігла теракту в Запоріжжі. Про це повідомив начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.

За його словами, злочинець приїхав з Донецька в Запоріжжя і заклав вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика.

Начальник контррозвідки повідомив, що спецслужба без відома злочинця деактивувала бомбу і надалі провела фіксацію дій терориста.

Близько 4:00 в п'ятницю злочинець попрямував із готелю в Запоріжжі до місця закладення вибухівки, щоб перевірити, чому вона не вибухнула.

«Він не знав, що вибухівка не спрацює», - підкреслив Петров.

Правоохоронці затримали підозрюваного.

Вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - до 10 метрів.

На час розмінування вибухівки було евакуйовано мешканців прилеглих будинків.

Слідчі дії тривають.

Як повідомлялось, у квітні Служба безпеки України припинила діяльність диверсійно-розвідувальної групи із РФ і затримала сімох її учасників

Джерело: Українські новини