У Запоріжжі терорист з Донецька заклав вибухівку у смітник біля дитячого майданчика
Начальник контррозвідки повідомив, що спецслужба без відома злочинця деактивувала бомбу і провела фіксацію дій терориста, вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - до 10 метрів
Служба безпеки України запобігла теракту в Запоріжжі. Про це повідомив начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.
За його словами, злочинець приїхав з Донецька в Запоріжжя і заклав вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика.
Начальник контррозвідки повідомив, що спецслужба без відома злочинця деактивувала бомбу і надалі провела фіксацію дій терориста.
Близько 4:00 в п'ятницю злочинець попрямував із готелю в Запоріжжі до місця закладення вибухівки, щоб перевірити, чому вона не вибухнула.
«Він не знав, що вибухівка не спрацює», - підкреслив Петров.
Правоохоронці затримали підозрюваного.
Вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - до 10 метрів.
На час розмінування вибухівки було евакуйовано мешканців прилеглих будинків.
Слідчі дії тривають.
Як повідомлялось, у квітні Служба безпеки України припинила діяльність диверсійно-розвідувальної групи із РФ і затримала сімох її учасників
Джерело: Українські новини