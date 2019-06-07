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    У Запоріжжі терорист з Донецька заклав вибухівку у смітник біля дитячого майданчика

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    У Запоріжжі терорист з Донецька заклав вибухівку у смітник біля дитячого майданчика

    Начальник контррозвідки повідомив, що спецслужба без відома злочинця деактивувала бомбу і провела фіксацію дій терориста, вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - до 10 метрів

    Служба безпеки України запобігла теракту в Запоріжжі. Про це повідомив начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров.

    За його словами, злочинець приїхав з Донецька в Запоріжжя і заклав вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика.

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    Начальник контррозвідки повідомив, що спецслужба без відома злочинця деактивувала бомбу і надалі провела фіксацію дій терориста.

    Близько 4:00 в п'ятницю злочинець попрямував із готелю в Запоріжжі до місця закладення вибухівки, щоб перевірити, чому вона не вибухнула.

    «Він не знав, що вибухівка не спрацює», - підкреслив Петров.

    Правоохоронці затримали підозрюваного.

    Вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - до 10 метрів.

    На час розмінування вибухівки було евакуйовано мешканців прилеглих будинків.

    Слідчі дії тривають.

    Як повідомлялось, у квітні Служба безпеки України припинила діяльність диверсійно-розвідувальної групи із РФ і затримала сімох її учасників

    Джерело: Українські новини

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