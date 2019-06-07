На вулиці Києва затримали чоловіка з гранатою



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Гранату із запалом виявили у чоловіка в сумці Фото: Нацполіція

Затриманий - раніше судимий уродженець Черкащини

Працівники карного розшуку спільно з дільничними Дніпровського управління поліції у рамках операції «Зброя та вибухівка» на вулиці Марганецькій помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки документів та вмісту сумки правоохоронці виявили предмет, схожий за гранату РГД-5 із запалом, тож викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін повідомив, що виявлений предмет вилучили та направили на експертизу.

«Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – уродженець Черкаської області, 1977 року народження, раніше судимий за грабіж та зберігання наркотиків. Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України», - розповів він.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.