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З'явилися нові підтвердження щодо підготовки провокації Росії на ЗАЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
З'явилися нові підтвердження щодо підготовки провокації Росії на ЗАЕС
Окупанти готують провокації на ЗАЕС
фото із відкритих джерел

На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу

Українська розвідка отримала нові підтвердження інформації щодо підготовки окупантами провокації на території Запорізькій АЕС 19 серпня. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони у Telegram.

«Отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня. Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 18 серпня на вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС були відсутні представники Росатома. При тому, що з моменту окупації співробітники Росатома в обов’язковому порядку були присутні на всіх таких нарадах. На цей момент вони взагалі залишили територію АЕС, зазначили у розвідці.

«Враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока ймовірність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті», – наголосили в ГУР.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники 19 серпня, можуть влаштувати масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції

Окупанти оголосили несподіваний «вихідний» на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (через Крим) та відключення її від української.

Теги: Запорізька АЕС АЕС розвідка

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