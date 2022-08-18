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Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Працівники ЗАЕС перебувають під постійним пресингом окупантів
фото: defence-ua.com

Паренюк: «Є три сценарії, за якими може піти розвиток подій на Запорізькій АЕС»

Найбільшою небезпекою на Запорізькій АЕС є виснажені співробітників підприємства, які перебувають під постійним тиском і пресингом окупантів. Якщо станеться якась критична помилка оператора, або працівникам станції не дадуть виконувати свою роботу, то може статися сценарій Чорнобиля, наголосила в інтерв’ю «Главкому» радіобіолог, фахівець Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк.

«…Людський фактор. І це не тому, що люди непрофесійні. Вони професіонали дуже високого класу. Відбувається пресинг на фахівців, які виконують високопрофесійні задачі і це дуже небезпечно… Якщо станеться якась критична помилка оператора, або працівникам станції не дадуть виконувати свою роботу, то може статися сценарій Чорнобиля», – зазначила фахівець.

Паренюк наголосила, що проблеми на ЗАЕС можуть виникнути, якщо реактор вийде з-під контролю працівників станції. «Проблема може бути в тому, що відключиться система його охолодження. Тобто якщо не спрацюють дизель-генератори, які живлять систему охолодження, або в них закінчиться паливо, може розплавитися активна зона реактора (простір, в якому відбувається контрольована ланцюгова реакція ділення ядер важких ізотопів урану) і статися викид активних речовин за сценарієм «Фукусіми» (аварія на атомній станції «Фукусіма-1» у 2011 р.). У світі сталися три величезні катастрофи на атомних енергоблоках. Це аварії у Чорнобилі, Фукусімі і місті Киштим (Челябінська область, Росія) у 1957 р. (до аварії призвів вибух у ємності для радіоактивних відходів). Всі ці три сценарії в нашому випадку є вірогідними з різним ступенем», – зазначила фахівець.

Паренюк також повідомила про те, якими можуть бути наслідки, якщо один зі снарядів окупантів таки влучить у техніку з боєприпасами або у сам реактор. «Витік радіації дуже сильно залежатиме від того, куди ракета влучить. Реактор знаходиться у контейнменті (герметичній оболонці), це бетонна коробка зі стінами товщиною декілька метрів. Після аварії на Чорнобильській АЕС усі реактори будуються з підвищеним рівнем захисту. Цей бетонний контейнер може витримати тиск до п’яти атмосфер. Іншими словами, скоріше за все з реактором у разі влучання все буде нормально», – наголосила науковця.

За словами радіобіологи насправді при побудові ЗАЕС ніхто не робив ніяких розрахунків на випадок війни чи влучання ракет. «Якщо ракета влучить, то ні, ніхто не прораховував наслідки. Існують міжнародні домовленості: атомна станція не може бути використана як військовий об’єкт. З цього виходить і Україна, наша держава довіряє цим договорам. Ніхто розрахунків ніяких не робив на випадок війни чи влучання ракет», – сказала Паренюк.

Нагадаємо, у зв’язку із загрозою надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції в Україні створили кризовий штаб на базі державного підприємства «Енергоатом». Туди увійшли представники різних міністерств, структур та та відомств. 

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Читайте також:  Радіобіолог Олена Паренюк: Є три сценарії розвитку подій на ЗАЕС

Теги: Запоріжжя війна окупація радіація атомная электростанция

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