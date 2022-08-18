Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації

Чи убезпечить зупинка Запорізької АЕС від аварії на станції? Відповідь фахівця

Атомні електростанції стабільні, коли працюють та коли вимкнені. А ось процес вмикання і вимикання – найбільш крихкий період. Саме тому Запорізьку АЕС досі, з початку війни, не зупинили. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла радіобіологиня, фахівець Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк.

За словами науковиці, загарбники швидко дійшли до станції. До їх приходу, до окупації, енергоблоки не встигли би безпечно пройти етапи з вимикання. Тому станція продовжує працювати.

«Атомна станція – це не чайник: коли його вимикаєш на плиті, він припиняє свистіти і швидко охолоджується. Станцію, реактори все одно потрібно буде охолоджувати під час процесу зупинки. Для того, щоби охолодився реактор і реакція у ньому припинила відбуватися, потрібно чекати декілька місяців. На цей час буде потрібне регулярне охолодження і зберігатиметься небезпека аварії», – пояснила Олена Паренюк.

Крім того, радіобіологиня розповіла, що на Запорізькій АЕС є 174 контейнери з відпрацьованим ядерним паливом. Це бетонний басейн, в якому завантажені тепловидільні збірки (набори тепловидільних елементів, зібраних в організовані пучки для спрощення обліку та переміщення ядерного палива), які зберігаються у цьому басейні. Захист передбачений від високих температур, там також циркулює вода для охолодження. Ніякий захист саме від ракет тут також не передбачений. Ключове – це стабільність роботи системи охолодження як безпосередньо реактора, так і сховища з відпрацьованим паливом.

«Так, зверху сховища є бетонне накриття. Але якщо таки ракета влучає у сховище, чи якщо це буде дуже потужна ракета, то може пробити захист. Тоді станеться витік радіації. Все залежатиме від сили вибуху, уран може розкидати територією, він може потрапити у ґрунтові води, а потім у Дніпро», – застерігає фахівчиня.

Нагадаємо, у зв’язку із загрозою надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції в Україні створили кризовий штаб на базі державного підприємства «Енергоатом». Туди увійшли представники різних міністерств, структур та та відомств.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.