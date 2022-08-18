Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Окуповану Запорізьку АЕС не можуть зупинити, бо це тривалий процес
фото з відкритих джерел

Чи убезпечить зупинка Запорізької АЕС від аварії на станції? Відповідь фахівця

Атомні електростанції стабільні, коли працюють та коли вимкнені. А ось процес вмикання і вимикання – найбільш крихкий період. Саме тому Запорізьку АЕС досі, з початку війни, не зупинили. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла радіобіологиня, фахівець Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк.

За словами науковиці, загарбники швидко дійшли до станції. До їх приходу, до окупації, енергоблоки не встигли би безпечно пройти етапи з вимикання. Тому станція продовжує працювати.

«Атомна станція – це не чайник: коли його вимикаєш на плиті, він припиняє свистіти і швидко охолоджується. Станцію, реактори все одно потрібно буде охолоджувати під час процесу зупинки. Для того, щоби охолодився реактор і реакція у ньому припинила відбуватися, потрібно чекати декілька місяців. На цей час буде потрібне регулярне охолодження і зберігатиметься небезпека аварії», – пояснила Олена Паренюк.

Крім того, радіобіологиня розповіла, що на Запорізькій АЕС є 174 контейнери з відпрацьованим ядерним паливом. Це бетонний басейн, в якому завантажені тепловидільні збірки (набори тепловидільних елементів, зібраних в організовані пучки для спрощення обліку та переміщення ядерного палива), які зберігаються у цьому басейні. Захист передбачений від високих температур, там також циркулює вода для охолодження. Ніякий захист саме від ракет тут також не передбачений. Ключове – це стабільність роботи системи охолодження як безпосередньо реактора, так і сховища з відпрацьованим паливом.

«Так, зверху сховища є бетонне накриття. Але якщо таки ракета влучає у сховище, чи якщо це буде дуже потужна ракета, то може пробити захист. Тоді станеться витік радіації. Все залежатиме від сили вибуху, уран може розкидати територією, він може потрапити у ґрунтові води, а потім у Дніпро», – застерігає фахівчиня.

Нагадаємо, у зв’язку із загрозою надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції в Україні створили кризовий штаб на базі державного підприємства «Енергоатом». Туди увійшли представники різних міністерств, структур та та відомств.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Читайте також: Радіобіолог Олена Паренюк: Є три сценарії розвитку подій на ЗАЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські військові захопили Запорізьку АЕС на початку березня
Ситуація на Запорізькій АЕС: генсекретар НАТО звернувся до Росії
Вчора, 19:51
Працівники ЗАЕС перебувають під постійним пресингом окупантів
Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Сьогодні, 15:28
Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС, створюючи ризик виникнення ядерної катастрофи
Загроза аварії на Запорізькій АЕС: науковці змоделювали поширення радіації
Сьогодні, 14:40

Суспільство

Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Радіобіолог пояснив, чому влада не зупинила Запорізьку АЕС на початку окупації
Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди
Супутник для ЗСУ: переваги для військових та важливі подробиці угоди
Військовий облік жінок: кому треба з'явитися у військкомат до 1 жовтня
Військовий облік жінок: кому треба з'явитися у військкомат до 1 жовтня
Чорнобильська АЕС знову може працювати з радіоактивними відходами
Чорнобильська АЕС знову може працювати з радіоактивними відходами
Притула розповів, куди пішли гроші, зібрані на «Байрактари» (відео) 
Притула розповів, куди пішли гроші, зібрані на «Байрактари» (відео) 
Залужний, Арестович чи Гордон? Українці шокували результатами опитування про довіру
Залужний, Арестович чи Гордон? Українці шокували результатами опитування про довіру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
80K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
58K
Британська розвідка розповіла, що не так із танками окупантів
36K
Зустріч Зеленського і Путіна. Кремль змінив позицію – ЗМІ 
26K
Аналітики ISW пояснили, чому РФ намагається виставити удари по Криму терактами
22K
Підрозділ Андрія Хоменка знищив ворожий десант на Миколаївщині

Новини

Російські терористи на Запорізькій АЕС. Радіобіолог назвала найбільшу небезпеку
Сьогодні, 15:28
Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу
Сьогодні, 14:27
У Миколаєві пролунали вибухи
Сьогодні, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День Незалежності: розвідка (аудіо)
Сьогодні, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Сьогодні, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Сьогодні, 12:12

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту