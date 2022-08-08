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Росіяни погрожують підірвати Запорізьку АЕС – Енергоатом

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни погрожують підірвати Запорізьку АЕС – Енергоатом
Окупанти заявляють, що станція буде або російською, або нічиєю
фото з відкритих джерел

Українська розвідка підтверджує, що росіяни замінували енергоблоки Запорізької АЕС

Російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. Про це йдеться у заяві Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом».

В «Енергоатомі» зазначають, що начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-майор Валерій Васильєв, котрий зараз командує гарнізоном Запорізької АЕС, сказав своїм підлеглим: «тут буде або російська земля, або випалена пустеля».

«Як ви знаєте, ми замінували усі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни-визволителі, маєте розуміти, що іншого в нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю», – цитує «Енергоатом» російського військового командира.

За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни упевнені – Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. 

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Теги: Запорізька область Енергоатом АЕС росія окупанти окупація

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