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    Події в Україні

    Урсула фон дер Ляєн провідала у шпиталі поранених українських військових (відео)

    Незважаючи на травми, дух українських воїнів не зламаний, зауважила глава Єврокомісії - Урсула фон дер Ляєн провідала у шпиталі поранених українських військових (відео)
    Незважаючи на травми, дух українських воїнів не зламаний, зауважила глава Єврокомісії
    фото: скріншот із відео

    Глава Єврокомісії перебувала 11 червня із візитом у Києві

    Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до Києва, відвідала поранених на фронту українських військових. Відео вона опублікувала у своєму Twitter-акаунті.

    «Я відвідала солдатів, які одужують у шпиталі в Києві. Незважаючи на травми, їхній дух не зламаний. Їхня рішучість неушкоджена. Це важкі часи для України. Європа на вашому боці», – прокоментувала глава Єврокомісії.

    Перебуваючи в суботу у Києві, фон дер Ляєн заявила, що переговори з президентом Володимиром Зеленським дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

    Нагадаємо, наступного тижня очікується висновок щодо відповідності України критеріям для членства в Європейському Союзі.

    8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Раніше повідомлялося, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

    Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Україна реагуватиме у разі відмови ЄС надати статус кандидата на членство.

    Читайте також: Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України

    Теги: ЄС росія окупанти війна Європа Греція Україна Twitter окупація парламент Урсула фон дер Ляєн Ольга Стефанішина #stoprussia
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    Урсула фон дер Ляєн провідала у шпиталі поранених українських військових (відео)