Урсула фон дер Ляєн провідала у шпиталі поранених українських військових (відео)

Незважаючи на травми, дух українських воїнів не зламаний, зауважила глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії перебувала 11 червня із візитом у Києві

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до Києва, відвідала поранених на фронту українських військових. Відео вона опублікувала у своєму Twitter-акаунті.

«Я відвідала солдатів, які одужують у шпиталі в Києві. Незважаючи на травми, їхній дух не зламаний. Їхня рішучість неушкоджена. Це важкі часи для України. Європа на вашому боці», – прокоментувала глава Єврокомісії.

I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.



In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.



These are hard times for Ukraine.



Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Перебуваючи в суботу у Києві, фон дер Ляєн заявила, що переговори з президентом Володимиром Зеленським дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Нагадаємо, наступного тижня очікується висновок щодо відповідності України критеріям для членства в Європейському Союзі.

8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Раніше повідомлялося, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Україна реагуватиме у разі відмови ЄС надати статус кандидата на членство.