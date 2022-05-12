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    Події в Україні

    Дощ, буревій та смерч: в декількох областях України вирує негода (відео)

    Буревій та смерч пронеслися кількома областями - Дощ, буревій та смерч: в декількох областях України вирує негода (відео)
    Буревій та смерч пронеслися кількома областями
    фото: кадр з відео

    У Чернігівській області теж почався буревій із блискавкою

    У декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням. Відповідне відео негоди публікують українські Телеграм-канали.

    Так, у Києві буревій розламав навпіл легендарну липу Петра Могили, якій вже близько 400 років, пише «Еспресо».

    Водночас у Київській області біля села Мартусівка люди бачили смерч, а також скаржаться на перебої зі світлом та Інтернетом.

    У Чернігівській області теж почався буревій із блискавкою – настільки сильний, що через вир пилу неможливо розгледіти горизонт.

    Жителі Житомирської області повідомляють про смерч та зафіксували на відео вітряний вихор.

    Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.

    Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

    Теги: війна Україна негода буревій дощ
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    Дощ, буревій та смерч: в декількох областях України вирує негода (відео)