Дощ, буревій та смерч: в декількох областях України вирує негода (відео)

У Чернігівській області теж почався буревій із блискавкою

У декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням. Відповідне відео негоди публікують українські Телеграм-канали.

Так, у Києві буревій розламав навпіл легендарну липу Петра Могили, якій вже близько 400 років, пише «Еспресо».

Водночас у Київській області біля села Мартусівка люди бачили смерч, а також скаржаться на перебої зі світлом та Інтернетом.

У Чернігівській області теж почався буревій із блискавкою – настільки сильний, що через вир пилу неможливо розгледіти горизонт.

Жителі Житомирської області повідомляють про смерч та зафіксували на відео вітряний вихор.

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.

Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.