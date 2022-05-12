Дощ, буревій та смерч: в декількох областях України вирує негода (відео)
У Чернігівській області теж почався буревій із блискавкою
У декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням. Відповідне відео негоди публікують українські Телеграм-канали.
Так, у Києві буревій розламав навпіл легендарну липу Петра Могили, якій вже близько 400 років, пише «Еспресо».
Водночас у Київській області біля села Мартусівка люди бачили смерч, а також скаржаться на перебої зі світлом та Інтернетом.
У Чернігівській області теж почався буревій із блискавкою – настільки сильний, що через вир пилу неможливо розгледіти горизонт.
Жителі Житомирської області повідомляють про смерч та зафіксували на відео вітряний вихор.
Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.
Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.