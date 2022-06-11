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    «Останній день Росії»: у Києві відбудеться протестна акція

    У Києві 12 червня проведуть протестну акцію&nbsp; - «Останній день Росії»: у Києві відбудеться протестна акція
    У Києві 12 червня проведуть протестну акцію 
    фото з відкритих джерел

    Росія за часи правління Путіна практично померла, вважають організатори

    Протестна акція «Останній день Росії» відбудеться у Києві 12 червня біля посольства держави-агресора. Зорганізувала її громадська організація «Агенція Розвитку Демократії та Інформаційних Свобод».

    Росія за часи правління Путіна практично померла, вважають організатори, а зараз намагається поширити тлін свого трупного розкладання на чужу їй по самій суті квітучу українську землю.

    «Про покійників або гарне, або – нічого». Нажаль, про путінську Росію немає чого сказати гарного. А нічого не сказати не дозволяє справедлива лють українського народу. Тому ми пропонуємо усім, кому є що сказати «гарного» про покійника, не тримати у собі. Приходьте у неділю, 12 червня, у так званий «День Росії», дату якого (12.06, тобто три «6») нумерологи напряму пов’язують з «числом диявола», що повністю відображає саму сутність путінської Росії, о 12.06 до мертвого склепу путінського режиму щоб висловити все те, що ви думаєте про злочинну агресію збоку РФ проти України», – ідеться в анонсі.

    Вітаються «мертві» квіти та вінки із побажаннями на «останнє свято» країни-агресора та її очільника. Акція відбудеться за адресою: Київ, Повітрофлотський проспект, 27.

    Раніше у У Київській обласній військовій адміністрації прокоментували можливий повторний наступ на регіон.

    Також радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти можуть повторно розпочати наступ у напрямку на Київ, Суми та Чернігів.


    Теги: росія окупанти Суми Київ акція війна Україна Чернігів квіти окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    «Останній день Росії»: у Києві відбудеться протестна акція