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  3. Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
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    Фото

    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)

    Артисти вирішили подякувати нашим захисникам - Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    Артисти вирішили подякувати нашим захисникам
    фото: instagram.com/v_serduchka

    Сердючка була запрошеною зіркою на концерті Ніно Катамадзе

    Андрій Данилко в образі Верки Сердючки виступив перед військовослужбовцями та робітниками критичної інфраструкткури. Артист разом із учасниками команди у камуфляжних куртках урочисто спустилися на концертний майданчик, обладнаний на платформі метро. Протягом виступу Сердючка танцювала, а наприкінці номер зірки прикрасили піротехнічними ефектами.

    Коцерт відбувався у Києві на станції метро Майдан Незалежності. Сердючка була запрошеною зіркою на концерті Ніно Катамадзе.

    «Подякували нашим військовим, МВС, ДСНС, робітникам метрополітену, залізничникам, волонтерам, медикам. Завдяки ВАМ країна тримається! Перемога буде наша! Слава Україні!», – розповів Данилко після виступу.

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    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)
    фото: instagram.com/v_serduchka

    Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ публікували повний список українських артистів, журналістів і митців, яким Москва заборонила вʼїзд терміном на 50 років за критичне ставлення до дій Росії, яка 24 лютого розпочала неспровоковану війну проти України.

    До переліку увійшла 31 людина. Серед них – телеведучі Дмитро Комаров («Світ Навиворіт»), Микола Серга і Андрій Бедняков («Орел і решка»), музиканти Макс Барських, Святослав Вакарчук, Олексій Потапенко та Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Дмитро Монатік, Андрій Данилко, Тіна Кароль та інші.

    Теги: метро військові Україна співачка концерт Ніно Катамадзе Андрій Данилко
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    Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)