Верка Сердючка відіграла запальний концерт у київському метро (фото)

Сердючка була запрошеною зіркою на концерті Ніно Катамадзе

Андрій Данилко в образі Верки Сердючки виступив перед військовослужбовцями та робітниками критичної інфраструкткури. Артист разом із учасниками команди у камуфляжних куртках урочисто спустилися на концертний майданчик, обладнаний на платформі метро. Протягом виступу Сердючка танцювала, а наприкінці номер зірки прикрасили піротехнічними ефектами.

Коцерт відбувався у Києві на станції метро Майдан Незалежності. Сердючка була запрошеною зіркою на концерті Ніно Катамадзе.

«Подякували нашим військовим, МВС, ДСНС, робітникам метрополітену, залізничникам, волонтерам, медикам. Завдяки ВАМ країна тримається! Перемога буде наша! Слава Україні!», – розповів Данилко після виступу.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ публікували повний список українських артистів, журналістів і митців, яким Москва заборонила вʼїзд терміном на 50 років за критичне ставлення до дій Росії, яка 24 лютого розпочала неспровоковану війну проти України.

До переліку увійшла 31 людина. Серед них – телеведучі Дмитро Комаров («Світ Навиворіт»), Микола Серга і Андрій Бедняков («Орел і решка»), музиканти Макс Барських, Святослав Вакарчук, Олексій Потапенко та Анастасія Каменських, Світлана Лобода, Дмитро Монатік, Андрій Данилко, Тіна Кароль та інші.