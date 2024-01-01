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ЗМІ: У Лисичанську стався «приліт» по училищу, де базувалися окупанти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗМІ: У Лисичанську стався «приліт» по училищу, де базувалися окупанти
Лисичанськ у новорічну ніч зазнав обстрілу
фото: Аріф Багіров/Facebook

За даними російського джерела, ЗСУ нібито вдарили по місцю розташування козацького добровольчого загону «Кубань»

У новорічну ніч тимчасово окупований Лисичанськ на Луганщині зазнав обстрілу. Під удар потрапило училище, де базувалися солдати РФ. Про це повідомляє «Новини Донбасу».

«У новорічну ніч було завдано удару по окупованому Лисичанську. Повідомляють про влучання в училище, де базувалися російські військові», – йдеться в повідомленні.

Факт удару по Лисичанську на Луганщині підтвердила окупаційна адміністрація міста. «О 00:40 (23:40 за Києвом – ред.) вулиці міста освітили розриви снарядів», – заявив голова Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко.

За його словами, у результаті обстрілу жоден мирний житель не постраждав.

Водночас Telegram-канал Russia no context пише, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по розташуванню козацького добровольчого загону «Кубань» (БАРС-16). Вони базувалися у 94-му училищі в Лисичанську.

Українська сторона офіційно наразі не коментувала ці повідомлення.

Нагадаємо, триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Теги: Луганщина обстріл окупація окупанти

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