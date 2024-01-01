ЗМІ: У Лисичанську стався «приліт» по училищу, де базувалися окупанти

За даними російського джерела, ЗСУ нібито вдарили по місцю розташування козацького добровольчого загону «Кубань»

У новорічну ніч тимчасово окупований Лисичанськ на Луганщині зазнав обстрілу. Під удар потрапило училище, де базувалися солдати РФ. Про це повідомляє «Новини Донбасу».

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«У новорічну ніч було завдано удару по окупованому Лисичанську. Повідомляють про влучання в училище, де базувалися російські військові», – йдеться в повідомленні.

Факт удару по Лисичанську на Луганщині підтвердила окупаційна адміністрація міста. «О 00:40 (23:40 за Києвом – ред.) вулиці міста освітили розриви снарядів», – заявив голова Лисичанської міської військової адміністрації Валерій Шибіко.

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За його словами, у результаті обстрілу жоден мирний житель не постраждав.

Водночас Telegram-канал Russia no context пише, що ЗСУ нібито завдали ракетного удару по розташуванню козацького добровольчого загону «Кубань» (БАРС-16). Вони базувалися у 94-му училищі в Лисичанську.

Українська сторона офіційно наразі не коментувала ці повідомлення.

Нагадаємо, триває 677-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.