Масована атака дронів та 350 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах

Росіяни поцілили по 25 населених пунктах Херсонської області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

Вночі під час сигналу повітряної тривоги в межах області сили ППО знешкодили два БпЛА типу Shahed. За наявною інформацією цивільне населення, майно та об’єкти критичної інфраструктури не постраждали. Дані уточнюються.

Київщина

Вночі ворог завдав чергову атаку ударними дронами. В області працювало ППО. Попередньо – постраждалі відсутні. Влучань в об’єкти цивільної та критичної інфраструктури не зафіксовано. Дані щодо наслідків уточнюються.

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Кіровоградщина

Вночі працювала ППО. Попередньо – без постраждалих та руйнувань цивільної інфраструктури. Дані уточнюються.

Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (71 вибух). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із артилерії та мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Вночі під час повітряної тривоги на Чернігівщині працювало ППО. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі і зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади. Внаслідок обстрілу м.Середина-Буда пошкоджено приміщення Серединобудського районного суду, два багатоквартирних будинки та сталося загорання приватного домоволодіння. Внаслідок обстрілу з території РФ по с.Свеса Шосткинського району з РСЗВ (сім вибухів) пошкоджено ЛЕП.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Есманська, Середино-Будська громади. По Есманській громаді здійснено артобстріл (26 вибухів) та обстріл з РСЗВ (15 вибухів). Внаслідок обстрілу цивільний мешканець с. Есмань отримав поранення. Госпіталізований до медичного закладу. Також росіяни били з мінометів (чотири вибухи). Унаслідок артобстрілу по селищу Краснопілля (п'ять вибухів) поранено одну цивільну особу, яку доставлено в медичний заклад.

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Запорізька область

Минулої доби ворог завдав 190 ударів по 21 населеному пункту; мирні жителі не постраждали Окупанти здійснили 44 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Червоному, Малій Токмачці, Роботиному, Полтавці, Левадному та Новоданилівці, п'ять РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки, а також авіаційний удар по Оріхову. 140 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Чарівного, Білогір'я, Полтавки, Гуляйпільського, Преображенки, Плавнів, Лобкового, П'ятихаток, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло два повідомлення про пошкодження житлових будинків та господарчих споруд.

Дніпропетровщина

Вчора вдень ворог знову спрямував свою зброю на Нікополь. Понівечений інфраструктурний об’єкт. Пошкоджені дві п’ятиповерхівки, 13 приватних будинків, господарські споруди. Побиті більш ніж півсотні сонячних панелей. Зачепило лінії електропередач та газогони. Люди вціліли. Близько опівночі в Криворізькому районі знищили БпЛА. Оборонці з ПвК «Схід» приземлили ворожий шахед.

Харківщина

Окупанти завдали два удари по місту Харкову, ймовірно ракетами С-300. Вночі зафіксовано влучання ворожого боєприпасу по МЖК «Інтернаціоналіст». Потерпілих немає. Також вночі – влучання ворожого боєприпасу на території Салтівського трамвайного депо. Пошкоджено майно підприємства. Без постраждалих. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Гур'їв Козачок Богодухівського району; Ветеринарне Харківського району; Стариця, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнала Синьківка Куп'янського району. Вночі ворог завдав удару двома ракетами (попередньо С-300) по с. Одрадне Куп'янського району. Інформація про постраждалих не надходила.

Внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. В результаті ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району поранень зазнала цивільна 55-річна жінка. Пошкоджено будинок. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп'янського району зруйновано приватне домоволодіння та господарчі споруди.

Луганщина

Вчора окупанти вдарили по Невському та Новолюбівці. В кожному із населених пунктів сталося по два вибухи. Крім того, по Новолюбівці ворог завдав авіаційного удару. Вогонь противника також був спрямований на Білогорівку. Атакували росіяни в Серебрянському лісі – всі їхні спроби зупинені Силами оборони. За добу противник здійснив 127 обстріли (543 снаряди). Донеччина: під вогнем рашистів минулої доби – Часів Яр, Курахове, Авдіївка, Красногорівка, смт Очеретине, с.Богданівка, с.Бердичі, с. Новоселівка Перша Пошкоджено два житлових будинки, школа, залізнична колія. За добу на Донеччині: одну людину поранено.

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Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Вночі противник атакував Одещину ударними БпЛА типу Shahed. Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Одеської було знищено всі БПЛА.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 82 обстріли (356 снарядів), з них по м. Херсон – 11 обстрілів (36 снарядів). Рашисти поцілили у райони 25 населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та заклад професійно-технічної освіти у Херсонському районі; дошкільний навчальний заклад, медичну установу, поштове відділення та човнову станцію у Херсоні. Ворог вкотре атакував з безпілотника Берислав. Внаслідок скидання вибухового предмета постраждали три чоловіка – 55, 44 та 70 років. Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждали 61-річний чоловік та 62-річна жінка. Також російська армія вдарила по Антонівці. Внаслідок прямого влучання у будинок постраждало подружжя.

У чоловіка та дружини, яким по 65 років, діагностували вибухові травми, а також множинні поранення рук та ніг. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Нині потерпілим надається медична допомога. Вчора ввечері ворогом здійснено атаку БПЛА типу «Шахед» по м.Херсон. Пошкоджено 3 багатоповерхових будинки, Поранення (легкі) отримали дев'ять цивільних осіб, з них чотири дитини. За добу через російську агресію 16 людей дістали поранення, з них – чотири дитини. Над деокупованою територією Херсонської області сили ППО збили шість ворожих БПЛА типу «Шахед».

Нагадаємо, триває 665-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника.