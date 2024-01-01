За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 1 січня

Триває 677-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 січня.

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Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили десять атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили чотири атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито чотири атаки.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та пункт управління противника.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках, ЗСУ просунулися поблизу Куп'янська.

У новорічну ніч російські окупанти завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Нашими оборонцями знищено 21 ворожий дрон.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА.