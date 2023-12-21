Росіяни надвечір завдали ракетного удару по Запоріжжю

Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура

Сьогодні, 21 грудня російські загарбники завдала удару по Запоріжжю. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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«О 18:38 військовими РФ нанесено ракетний удар по обласному центру», – написав він.

За його словами, внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Однак інформація щодо потерпілих не надходила.

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Також наразі встановлюється тип ракети, якою було завдано удару.

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 дронів-камікадзе з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ та Курськ (Росія). Атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

Триває 666-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. З покращенням погодних умов противник наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу FPV. Ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів. Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень.