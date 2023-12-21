Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни надвечір завдали ракетного удару по Запоріжжю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни надвечір завдали ракетного удару по Запоріжжю
Наразі встановлюється тип ракети, якою було завдано удару
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура

Сьогодні, 21 грудня російські загарбники завдала удару по Запоріжжю. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«О 18:38 військовими РФ нанесено ракетний удар по обласному центру», – написав він.

За його словами, внаслідок атаки постраждала цивільна інфраструктура. Однак інформація щодо потерпілих не надходила.

Також наразі встановлюється тип ракети, якою було завдано удару.

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 дронів-камікадзе з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ та Курськ (Росія). Атака дронів відбувалася хвилями в різний час в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

Триває 666-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. З покращенням погодних умов противник наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу FPV. Ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів. Протягом доби відбулось 86 бойових зіткнень.

Теги: війна обстріл Запоріжжя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від Будинку культури, де святкували окупанти, залишилися лише руїни
Україна помстилася за трагедію під Запоріжжям. Відеодоказ влучного ракетного удару
22 листопада, 20:08
«Запрошення» до ТЦК можуть вручити чоловікам, які належать до однієї з п’яти категорій
Кому з чоловіків чекати на повістку у грудні: повний список
28 листопада, 12:41
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
30 листопада, 03:56
Секретні служби та пропаганда Путіна активно працюють у Болгарії
Прем'єр Болгарії розповів, як секретні служби РФ руйнують його країну
23 листопада, 11:07
Російські військові блогери стверджували, що російські сили просунулися на 13 км на північний схід від Авдіївки
Окупанти просунулися у кількох місцях біля Авдіївки – ISW
4 грудня, 08:06
Комплекс протикорабельних крилатих ракет «Нептун»
ЗСУ отримають довгі ракети «Нептун» та модернізовані «Буки»
4 грудня, 11:54
Україна має розвивати свій воєнний потенціал, вважає генерал Маломуж
Окопна війна не підходить Україні: генерал назвав причину
9 грудня, 17:38
Антон Прасоленко працював у театрі «Вавилон»
Воював у самому пеклі, щоб потрапити до раю. Згадаймо актора Антона Прасоленка з Бердянська
15 грудня, 09:00
Чоловік намагався прикрився від мобілізації направленням в психлікарню
Учасник бойових дій став ухилянтом. Суд відправив військовозобов'язаного в тюрму
18 грудня, 09:39

Події в Україні

Росіяни надвечір завдали ракетного удару по Запоріжжю
Росіяни надвечір завдали ракетного удару по Запоріжжю
ЗСУ відбили 20 атак ворога на Авдіївському напрямку
ЗСУ відбили 20 атак ворога на Авдіївському напрямку
ВАКС знову зменшив заставу судді Князєву
ВАКС знову зменшив заставу судді Князєву
Україна отримала 5 тис. Starlink від Польщі
Україна отримала 5 тис. Starlink від Польщі
Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: є жертви
Росіяни скинули авіабомби на Торецьк: є жертви
Повітряні сили пояснили, чому F-16, які отримає Україна, не можна одразу випускати на фронт
Повітряні сили пояснили, чому F-16, які отримає Україна, не можна одразу випускати на фронт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Аеропорт Пекіна відмовився приймати рейси російської авіакомпанії
9372
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8595
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
2943
10 українських фільмів 2023 року, які варто побачити
2596
Про що знав Залужний
2335
Влучання на Київщині та 105 вибухів на Чернігівщині: яка ситуація в регіонах

Новини

Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Сьогодні, 14:56
На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua