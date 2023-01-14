«Знайдемо всіх причетних до цього терору»: Зеленський відреагував на удари по Дніпру
«Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – запевнив український лідер
Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі.
«Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло», – написав український лідер у своєму Telegram-каналі.
За його словами, на місці влучання ракети у Дніпрі триває розбір завалів, працюють усі спеціальні служби.
«Боремось за кожну людину, кожне життя», – наголосив Зеленський.
Президент пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату.
«Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – запевнив український лідер.
Нагадаємо, російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей. Найменшому – три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дівчинка тяжка. Загалом станом на 18:28 виявили вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали.
Також противник 14 січня завдав масованих ракетних ударів по території України. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.
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