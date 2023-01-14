Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Знайдемо всіх причетних до цього терору»: Зеленський відреагував на удари по Дніпру

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Знайдемо всіх причетних до цього терору»: Зеленський відреагував на удари по Дніпру
Президент пообіцяв знайти всіх причетних до терористичного акту в Дніпрі
фото: Валентин Резніченко/Telegram

«Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – запевнив український лідер

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії, внаслідок якого загинули мирні мешканці в багатоквартирному будинку у Дніпрі.

«Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло», – написав український лідер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на місці влучання ракети у Дніпрі триває розбір завалів, працюють усі спеціальні служби.

«Боремось за кожну людину, кожне життя», – наголосив Зеленський.

Президент пообіцяв знайти всіх причетних до цього терористичного акту і пообіцяв кожному сувору відплату.

«Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – запевнив український лідер.

Нагадаємо, російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей. Найменшому – три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дівчинка тяжка. Загалом станом на 18:28 виявили вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали.

Також противник 14 січня завдав масованих ракетних ударів по території України. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Теги: Володимир Зеленський Telegram Валентин Резніченко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники ДТЕК цілодобово працюють, аби в домівках українців було світло
За добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 25 тисяч родин на Донетчині на Дніпропетровщині
12 сiчня, 14:53
Над Дніпропетровщиною збили російський безпілотник-розвідник
Над Дніпропетровщиною ЗСУ збили ворожий безпілотник-розвідник
8 сiчня, 14:49
Росіяни влучили у багатоповерхівку Дніпра
Атака на Дніпро: Філатов повідомив про ситуацію у місті
Сьогодні, 17:16

Події в Україні

Ракетний удар 14 січня: президент розповів, де найскладніше з електрикою
Ракетний удар 14 січня: президент розповів, де найскладніше з електрикою
Нам вдалося посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України – Зеленський
Нам вдалося посилити рішучість партнерів збільшувати постачання зброї для України – Зеленський
Ракетний обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: вже 60 поранених
Ракетний обстріл багатоповерхівки у Дніпрі: вже 60 поранених
Окупанти зруйнували один із енергоблоків ТЕС, ситуація складна
Окупанти зруйнували один із енергоблоків ТЕС, ситуація складна
«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)
«Закінчиш, як Геббельс»: Усик звернувся до російського пропагандиста Соловйова (відео)
«Знайдемо всіх причетних до цього терору»: Зеленський відреагував на удари по Дніпру
«Знайдемо всіх причетних до цього терору»: Зеленський відреагував на удари по Дніпру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
70K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
66K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
58K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
42K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
37K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту