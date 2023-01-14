Атака на Дніпро: Філатов повідомив про ситуацію у місті

Філатов: «Цілий район відключений від систем життєзабезпечення»

Внаслідок ракетної атаки по Дніпру цілий район міста відключений від систем життєзабезпечення. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

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Очільник міста також повідомив, що у Дніпрі поганий зв’язок.

«Трагедія. Виїхав на місце. Зв'язок поганий. З Офісом президента та військовою адміністрацією в координації. Всю ніч розбиратимемо завали. Деталі пізніше. Цілий район знеструмлений повністю та відключений від систем життєзабезпечення», – написав Філатов.

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Нагадаємо, унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією внаслідок ракетної атаки десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні.