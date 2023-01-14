Ракетна атака по Дніпру: поранено сімох дітей

Загалом станом на 18:28 виявили вже 39 поранених

Через влучання ракети в багатоповерхівку загинули п’ятеро людей

Російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей. Найменшому – три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дівчинка тяжка. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Загалом станом на 18:28 виявили вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали.

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Нагадаємо, пошуково-рятувальні роботи в Дніпрі, де росіяни поцілили ракетою в багатоповерхівку, тривають. Наразі врятовано 15 чоловік.

Внаслідок ракетної атаки по Дніпру цілий район міста відключений від систем життєзабезпечення.

Також унаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Під час масштабної повітряної тривоги, близько о 15:40, у Дніпрі прогримів потужний вибух.