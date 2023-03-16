Демобілізація строковиків. Чому це важливо
Військовослужбовці строкової служби сильно обмеженні у правах
Звернувся до Президента України з проханням звільнити всіх строковиків у запас.
В чому полягає проблема?
Зараз в армії залишаються ті, хто проходить строкову службу. Це військові призову осені 2019-го, весни 2020-го та осені 2020-го. Їхня демобілізація відкладається можливо до кінця воєнного стану.
Але строковики обмежені у правах.
- Вони не мають можливості піти у відпустку, лише за сімейними обставинами.
- Військовослужбовці контрактники/мобілізовані можуть отримати додаткове грошове забезпечення, а саме «на оздоровлення» та «на вирішення соціально побутових питань». Це не підпадає для строковиків.
- Всі військові мають зарплатню понад 20 000 грн, окрім строковиків, грошове забезпечення яких – 500 грн.
- Строковикам не дають змоги їздити у відрядження, хоча зараз вони мало чим відрізняються від мобілізованих, а інколи навіть слугують прикладом для мобілізованих.
- Майже 66% строковиків вислужили встановлені законом України терміни служби.
- Якість медицини обмежена медичним пунктом, натомість усі інші можуть брати лікарняний, йти на обстеження.
Тобто, станом на сьогодні склалася ситуація коли строковиків не звільняють у запас і не дають відпустку більше 5 днів, забирають цивільну зарплату і перестають платити грошову винагороду через те, що вони знаходяться в тилу.
До мене за останні дні звернулися десятки громадян, які просять допомогти. Саме тому звертаюся до президента України. Люди у відчаї, треба вирішити проблему.
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