Демобілізація строковиків. Чому це важливо

Військовослужбовці строкової служби сильно обмеженні у правах

Звернувся до Президента України з проханням звільнити всіх строковиків у запас.

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В чому полягає проблема?

Зараз в армії залишаються ті, хто проходить строкову службу. Це військові призову осені 2019-го, весни 2020-го та осені 2020-го. Їхня демобілізація відкладається можливо до кінця воєнного стану.

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Але строковики обмежені у правах.

Вони не мають можливості піти у відпустку, лише за сімейними обставинами. Військовослужбовці контрактники/мобілізовані можуть отримати додаткове грошове забезпечення, а саме «на оздоровлення» та «на вирішення соціально побутових питань». Це не підпадає для строковиків. Всі військові мають зарплатню понад 20 000 грн, окрім строковиків, грошове забезпечення яких – 500 грн. Строковикам не дають змоги їздити у відрядження, хоча зараз вони мало чим відрізняються від мобілізованих, а інколи навіть слугують прикладом для мобілізованих. Майже 66% строковиків вислужили встановлені законом України терміни служби. Якість медицини обмежена медичним пунктом, натомість усі інші можуть брати лікарняний, йти на обстеження.

Тобто, станом на сьогодні склалася ситуація коли строковиків не звільняють у запас і не дають відпустку більше 5 днів, забирають цивільну зарплату і перестають платити грошову винагороду через те, що вони знаходяться в тилу.

До мене за останні дні звернулися десятки громадян, які просять допомогти. Саме тому звертаюся до президента України. Люди у відчаї, треба вирішити проблему.