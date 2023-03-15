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В окупованій Горлівці чергова мобілізація: заберуть навіть непридатних

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупованій Горлівці чергова мобілізація: заберуть навіть непридатних
У Горлівці окупанти планують мобілізувати ще близько 500 осіб
фото ілюстративне

Окупантам ніким поповнювати підрозділи, що втратили боєздатність

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області рашисти планують чергову хвилю мобілізації місцевих мешканців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відомо, що близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах Горлівки, будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження ВЛК на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби.

Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності. Планується мобілізувати близько 500 осіб із тих категорій, які раніше отримали бронь з причин обмеженої або повної непридатності до військової служби.

Як повідомлялося, з 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. Для цього міністерство оборони РФ розіслало в регіони рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи. За планами міноборони РФ необхідно поповнити війська 400 тис. контрактників.

Триває 385-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках.

 

Теги: окупанти Донеччина війна мобілізація росія

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