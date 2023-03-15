В окупованій Горлівці чергова мобілізація: заберуть навіть непридатних

Окупантам ніким поповнювати підрозділи, що втратили боєздатність

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області рашисти планують чергову хвилю мобілізації місцевих мешканців. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Відомо, що близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах Горлівки, будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження ВЛК на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби.

Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності. Планується мобілізувати близько 500 осіб із тих категорій, які раніше отримали бронь з причин обмеженої або повної непридатності до військової служби.

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Як повідомлялося, з 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. Для цього міністерство оборони РФ розіслало в регіони рознарядки із зазначенням кількості людей, з якими мають бути підписані відповідні документи. За планами міноборони РФ необхідно поповнити війська 400 тис. контрактників.

Триває 385-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках.