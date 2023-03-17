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Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
фото з відкритих джерел

«Проїдьтеся у Києві ввечері під вікнами міністерств – подивіться, скільки вікон там світяться»

Ексгенпрокурор Юрій Луценко закликає до загальної мобілізації тилу і фронту. Саме це, на його думку, мало би бути головною тональністю єдиного телемарафону, адже багато підприємтсв зараз просто не працюють у тому обсязі, як це потрібно для військових на фронті. Про це Юрій Луценко роповів в інтерв’ю «Главкому».

«У підрозділі маємо пару десятків автомобілів, але жодне державне СТО не працює. Я питаю: а де оборонпром, де ці майстерні? Є ж десятки авторемонтних заводів – чому вони не працюють 24 години на добу з мобільними пересувними майстернями по всій лінії фронту?» – наголосив Луценко

У Бахмуті, пояснив ексгенпрокурор, гостро не вистачає мінометів і гранатометів. Проти українських військових зазвичай діють малі штурмові групи окупантів, які просуваються посадками, запускаючи уперед п’ятірку зеків. Луценко стверджує, що вражати їх артилерійським вогнем, м’яко кажучи, неефективно, бо поки до них прилетить, вони розбіжаться.

«Встановіть в окопи міномети або АГС (автоматичний гранатомет станковий) – і все буде гаразд. В Україні АГСи випускає підприємство «Ленінська кузня», арештоване у 2019 році (до 2018 року належало Петру Порошенку, – «Главком»). Те саме із мінометами. Я ж зараз не про політику, а про здоровий глузд. Націоналізуйте чи «одержавте» ці підприємства, але налагодьте випуск того, що Україна може випускати сама», – зазначив він.

Саме тому і потрібна загальна мобілізація, стверджує Юрій Луценко. Не тільки фронту, бо суспільство у кращій своїй частині дуже мобілізоване, а от у політикумі, в управлінських кадрах цього не відчувається. 

«Проїдьтеся у Києві ввечері під вікнами міністерств – подивіться, скільки вікон там світяться», – закликав Луценко.

Наразі ексгенпрокурор Юрій Луценко служить в підрозділі «Птахи Мадяра». На початку березня тактичну групу аеророзвідки «Птахи Мадяра» вивели з Бахмута, де вона тримала оборону 110 днів. Зараз вони перебувають під Вугледаром, а Луценко відкликали до Києва – він вважає це політичною помстою президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що Юрій Луценко обурився єдиним телемарафоном. Ексгенпрокурор вважає, що це штучне закриття для суспільства думок справжніх і компетентних героїв війни..

Теги: війна Бахмут Україна мобілізація Юрій Луценко

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