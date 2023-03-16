Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни: сумна статистика

За 2022 рік у систему «Шлях» було внесено 96442 чоловіків призовного віку, їм було дозволено виїхати виїзд за межі України з обов’язковою умовою повернутися

В антирейтингу – Волинська, Львівська, Тернопільська області

Завдяки системі «Шлях», яка дозволяє виїхати з України у волонтерських або гуманітарних цілях, 9373 чоловіки призовного віку не повернулися до України під час воєнного стану. Це становить 11,1% від загальної кількості осіб, які скористалися правом на виїзд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка перевіряла використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги.

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Вказана статистика стосується періоду з 24 лютого до 31 грудня 2022 року. У число антилідерів потрапили Волинська (випустили 21108 військовозобов’язаних, не повернулося 1375 чоловіків), Львівська (31558 чоловіків проти 1036 чоловіків), Тернопільська (14036 чоловіків проти 964 чоловіка) області.

дані з проміжного звіту Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради

В цілому, за 2022 рік у систему «Шлях» було внесено 96442 чоловіків призовного віку. Їм було дозволено виїхати виїзд за межі України з обов’язковою умовою повернутися. Успішно скористались наданим дозволом на виїзд за кордон 66374 особи.

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Крім цього, 3178 військовозобов’язаних при перетині державного кордону не було випущено службовими особами Державної прикордонної служби України у зв’язку з не підтвердженням мети виїзду.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Молдовою «горе-ухилянт» не здався й удруге придбав фальшиві документи та спробував перетнути кордон. Уперше чоловік придбав «документи» за $3 тис., а вдруге за фальшиві папери він заплатив 20 тис. грн. Нещодавно підроблені документи у чоловіка виявили на кордоні з Польщею, а потім спробував «перевірити» прикордонників на кордоні з Молдовою

Раніше повідомлялося, що Чернігівська ОВА визнала існування схеми втечі ухилянтів за кордон. Кожен другий з тих, хто перетнув кордон на виїзд, не повернувся до України. Серед ухилянтів є волонтери, які мали листи від військових частин.

До слова, уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення.