У Польщі працевлаштовано 900 тис. українців. Ненадовго



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Громадяни України не зацікавлені у довготерміновому працевлаштуванні

У Республіці Польща наразі працевлаштовано понад мільйон іммігрантів, з яких майже 90% є громадянами України.

Вони працюють у середньому сім місяців на рік, повідомляє Простір.pl.

Такі дані, зокрема, наводить Національний банк Польщі та Personnel Service.

Громадяни України працюють у Польщі у кожній п’ятій фірмі. Серед них 40% великих підприємств, 25% середніх та 15% малих.

Однак, експерти попереджають: польським фірмам дедалі важче залучати іноземних найманих працівників.

«Прийнята польською державою модель, тобто робота без дозволу на працевлаштування протягом шести місяців, призвела до того, що майже дві третини працівників з України приїздять до Польщі багато разів. Вони розглядають працю тут у короткотерміновій перспективі, тобто хочуть заробити гроші і повернутися до своєї країни», – наголошує Кшиштоф Інґльот

Водночас, підкреслює він, громадяни України своєю чергою теж не зацікавлені у довготерміновому працевлаштуванні.

Разом з тим, згідно з останніми даними, українські працівники у Польщі можуть розраховувати на добру заробітну плату. Щодруга фірма пропонує працівникам зі сходу ставку від 14,7 до 16 злотих брутто за годину. 15% роботодавців платить від 17 до 21 злотого брутто за годину. А щоп’ятий працедавець пропонує понад 21 злотий брутто за годину.

За словами експертів, польський ринок праці дуже цінує трудових іммігрантів з України, а тому понад 17% фірм готові платити українцям більше, ніж польським працівникам, аби затримати їх у Польщі. На їхній погляд, Польщі не вистачає однозначної міграційної політики.

Експерти теж погоджуються, що без працівників з України польська економіка у майбутньому не матиме таких можливостей розвитку, які вона мала за попередні чотири роки.