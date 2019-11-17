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    Суспільство

    У Польщі працевлаштовано 900 тис. українців. Ненадовго

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    У Польщі працевлаштовано 900 тис. українців. Ненадовго

    Громадяни України не зацікавлені у довготерміновому працевлаштуванні

    У Республіці Польща наразі працевлаштовано понад мільйон іммігрантів, з яких майже 90% є громадянами України.

    Вони працюють у середньому сім місяців на рік, повідомляє Простір.pl.

    Такі дані, зокрема, наводить Національний банк Польщі та Personnel Service.

    Громадяни України працюють у Польщі у кожній п’ятій фірмі. Серед них 40% великих підприємств, 25% середніх та 15% малих.

    Однак, експерти попереджають: польським фірмам дедалі важче залучати іноземних найманих працівників.

    «Прийнята польською державою модель, тобто робота без дозволу на працевлаштування протягом шести місяців, призвела до того, що майже дві третини працівників з України приїздять до Польщі багато разів. Вони розглядають працю тут у короткотерміновій перспективі, тобто хочуть заробити гроші і повернутися до своєї країни», – наголошує Кшиштоф Інґльот

    Водночас, підкреслює він, громадяни України своєю чергою теж не зацікавлені у довготерміновому працевлаштуванні.

    Разом з тим, згідно з останніми даними, українські працівники у Польщі можуть розраховувати на добру заробітну плату. Щодруга фірма пропонує працівникам зі сходу ставку від 14,7 до 16 злотих брутто за годину. 15% роботодавців платить від 17 до 21 злотого брутто за годину. А щоп’ятий працедавець пропонує понад 21 злотий брутто за годину.

    За словами експертів, польський ринок праці дуже цінує трудових іммігрантів з України, а тому понад 17% фірм готові платити українцям більше, ніж польським працівникам, аби затримати їх у Польщі. На їхній погляд, Польщі не вистачає однозначної міграційної політики.

    Експерти теж погоджуються, що без працівників з України польська економіка у майбутньому не матиме таких можливостей розвитку, які вона мала за попередні чотири роки.

    Читайте також: На роботу до Польщі. Як Україна прямує до демографічної катастрофи.
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