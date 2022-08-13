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Зниклими безвісти вважаються майже дві сотні українських дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зниклими безвісти вважаються майже дві сотні українських дітей
Станом на 13 серпня внаслідок вторгнення РФ до України загинула 361 дитина
фото ілюстративне

Окупанти депортували до Росії 6 482 дитини

Більше ніж 1072 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на 13 серпня 2022 року загинула 361 дитина, поранено понад 711. Про це повідомляє Офіс омбудсмана України.

Зниклими безвісти вважаються 198 дітей. Знайдено вже 4 523. Крім цього, рашисти депортували 6 482 дитини, з яких повернули вже 50.

Точну кількість постраждалих наразі встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України.

Зниклими безвісти вважаються майже дві сотні українських дітей фото 1

Нагадаємо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Теги: окупанти Україна росія війна в Україні війна діти

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