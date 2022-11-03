Постачання зброї в РФ: Іран спрямував цинічний заклик у бік України

Іран знову заявив про свою нейтральність

Іран запропонував Україні провести спільну інспекцію щодо дронів

В Ірані продовжують заперечування передавання Росії дронів-камікадзе Shahed 136. Ця держава цинічно заявила, що вона нібито нейтральна та закликала Україну «бути реалісткою». Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті МЗС Ірану.

Речник МЗС Ірану Насер Канані заявив, що нібито «емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні».

Канані порекомендував Україні «бути реалісткою» та заявив, що його країна нібито нейтральна.

«Замість проектування та висунення неправдивих звинувачень на адресу Ісламської Республіки Іран, влада цієї країни має відреагувати на конструктивні пропозиції нашої країни щодо проведення двосторонньої технічної та експертної зустрічі з метою надання документації щодо своїх вимог», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.