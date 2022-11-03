Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін на стадії втрати контролю: Данілов повідомив про кризу у Кремлі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін на стадії втрати контролю: Данілов повідомив про кризу у Кремлі
фото з відкритих джерел

Данілов: «РФ перетворилась на типову failed state»

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що правляча російська верхівка втрачає важелі впливу і влада переходить до рук кримінально-терористичного угрупування. Про це Данілов  написав у Twitter.

«Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. РФ перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація», – наголосив Данілов.

Як повідомлялося, російські еліти та силовики усвідомлюють, що диктатор Володимир Путін перетворився на геополітичного бандита. Більше не доцільно ставити знак рівняння між ним та Росією, тому вони можуть піти на «персональне перезавантаження» першої особи. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть. 

Читайте також:

Теги: росія РНБО путін влада Олексій Данілов втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожен диктатор боїться стати посміховиськом
Сміх українців вбиває фашизм Путіна
Сьогодні, 09:07
Скандал навколо Довженко-центра став показовим
Що спільного між кінологом і системою Путіна?
Сьогодні, 11:28
Росія 2 листопада заявила про повернення до зернової угоди
Зернова угода. МЗС пояснило суть формули, яка подіяла на Путіна
Сьогодні, 10:12

Політика

Призначення міністра Чернишова головою «Нафтогазу» є незаконним – НАЗК
Призначення міністра Чернишова головою «Нафтогазу» є незаконним – НАЗК
Путін на стадії втрати контролю: Данілов повідомив про кризу у Кремлі
Путін на стадії втрати контролю: Данілов повідомив про кризу у Кремлі
Лендліз і не тільки. Представниця Держдепу розповіла про механізми постачання зброї Україні
Лендліз і не тільки. Представниця Держдепу розповіла про механізми постачання зброї Україні
КНДР запустила у бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету, яка вийшла з ладу
КНДР запустила у бік Японії міжконтинентальну балістичну ракету, яка вийшла з ладу
Тихановська назвала умову, за якої поїде в Україну
Тихановська назвала умову, за якої поїде в Україну
Путін відірваний від реальності. ISW пояснив, що не так із вимогами диктатора
Путін відірваний від реальності. ISW пояснив, що не так із вимогами диктатора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Путін та Лукашенко чекають помилки Генштабу. Безсмертний оцінив ймовірність нападу з Білорусі
168K
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
102K
Президент назвав найбільшу помилку України за 30 років незалежності 
41K
Україна відреагувала на масований запуск КНДР балістичних ракет
35K
Банкова висміяла Путіна, який клянчить перемовини в України
32K
Прихильниця «руського міру» влаштувала істерику: кадировці пограбували її дім (відео)

Новини

Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
Сьогодні, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту