Путін на стадії втрати контролю: Данілов повідомив про кризу у Кремлі

Данілов: «РФ перетворилась на типову failed state»

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що правляча російська верхівка втрачає важелі впливу і влада переходить до рук кримінально-терористичного угрупування. Про це Данілов написав у Twitter.

«Кремль в стадії втрати контролю. Влада на РФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування, силові функції делеговані кадировським каральним загонам і пригожинським зекам. РФ перетворилась на типову failed state. Далі – дестабілізація, демонтаж, депутінізація», – наголосив Данілов.

Як повідомлялося, російські еліти та силовики усвідомлюють, що диктатор Володимир Путін перетворився на геополітичного бандита. Більше не доцільно ставити знак рівняння між ним та Росією, тому вони можуть піти на «персональне перезавантаження» першої особи. Про це заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що певні підготовчі процеси до усунення президента РФ Володимира Путіна від влади вже йдуть.