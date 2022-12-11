Зруйновані будинки та електромережі: наслідки удару по Дніпропетровщині (фото)

Окупанти випустили по Нікопольщині понад 50 снарядів

У ніч на неділю, 11 грудня, російські окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Є прильоти у трьох громадах: Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій.

Окупанти випустили понад 50 снарядів.

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Серед людей постраждалих немає.

«У Червоногригорівській громаді побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд та автівок, газопроводи та лінії електропередач. Без світла та води лишилися три села. Аварійні бригади уже стали до роботи», – повідомив Резніченко.

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фото: Валентин Резніченко/Facebook

У Нікополі понівечені з десяток приватних будинків та господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

Як повідомлялося, протягом дня 10 грудня окупанти обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську.