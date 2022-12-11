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Головне за ніч: жителів Одеси просять виїхати з міста та ескалація конфлікту в Косові

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: жителів Одеси просять виїхати з міста та ескалація конфлікту в Косові
Відновлення електропостачання в Одесі може тривати кілька місяців
фото з відкритих джерел

Енергетики працюють над відновленням інфраструктури Одеси

«Главком» зібрав головні новини ночі 11 грудня. Жителів Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців, а також на півночі Косова пролунали постріли та вибухи через ймовірне загострення конфлікту із сербами.

Жителів Одеси просять виїхати з міста

Головне за ніч: жителів Одеси просять виїхати з міста та ескалація конфлікту в Косові фото 1

Мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців. Про це повідомив департамент систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОДА у Facebook.

За даними департаменту, пошкоджену через російські удари інфраструктуру в Одеській області можуть відновлювати тижнями «і не виключено, що 2-3 місяці».

«Саме тому звертаємось до вас з проханням, якщо ви розумієте, що найближчим часом вам буде складно обходитися без електроенергії і ви можете тимчасово виїхати з міста Одеси до Одеської області або за її межі, то це варто зробити», – зазначили у відомстві.

Згодом речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук роз'яснив заяву про ремонт електромереж.

Братчук наголосив, що жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.

«Вільна інтерпритація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Facebook, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України», – пояснив речник обласної військової адміністрації.

Окрім цього, посадовець розповів, що відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати цієї роботи громадяни будуть поінформовані додатково.

На півночі Косова пролунали постріли та вибухи

Головне за ніч: жителів Одеси просять виїхати з міста та ескалація конфлікту в Косові фото 2

На півночі Косова на тлі ескалації пролунало два вибухи у Звечані, розташованому за кілька кілометрів від міста Косовська-Митровиця, після чого вже в іншому районі – біля перекритого КПП «Ярине» – лунали звуки стрілянини. Про це повідомляє сербський телеканал В92.

Зазначається, що ввечері 10 грудня стрілянину було чути біля КПП «Ярине» в районі Зубін Потік, у селі Стуоче – теж на півночі частково визнаної держави – і тривала близько п'ятнадцяти хвилин.

Про два вибухи у н.п. Звечан повідомляв кореспондент «Вечерње новости», перебуваючи на місці.

Правоохоронці перекрили дорогу у двох місцях на шляху до адміністративного перехрестя Ярине. Також поліція блокувала в'їзд із Сербії через КПП «Брняк», що знаходяться у північній частині Косова.

Правоохоронці стверджують, що такий крок було вжити в рамках заходів безпеки.

Регіони із найбільшим дефіцитом електроенергії

Головне за ніч: жителів Одеси просять виїхати з міста та ескалація конфлікту в Косові фото 3

Найбільший дефіцит електроенергії спостерігається у Києві та восьми регіонах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«У різних областях продовжуються як аварійні, так і стабілізаційні відключення. Енергосистема зараз, м'яко кажучи, дуже далека від нормального стану: у системі зберігається значний дефіцит. Ось тому є графіки відключень. Найбільше – у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській , Закарпатській, Житомирській та Хмельницькій областях та у Києві», – зазначив Зеленський.

Визначився останній півфіналіст Чемпіонату світу в Катарі

Головне за ніч: жителів Одеси просять виїхати з міста та ескалація конфлікту в Косові фото 4

Важкою перемогою національної команди Франції над збірною Англії завершився чвертьфінальний матч Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Гра пройшла на стадіоні «Аль Байт» в Ель-Хорі. Французи здобули мінімальну перемогу завдяки голам Чуамені та Жиру.

Англія – Франція 1:2
Голи: Кейн, 54 (пенальті) – Чуамені, 17, Жиру, 78
Нереалізований пенальті: Кейн, 84 (Англія)

Відзначимо, що букмекери вважали фаворитом саме збірну Франції.

Французька команда зустрінеться зі збірною Марокко в 1/2 фіналу Чемпіонату світу-2022. У другому півфінальному поєдинку між собою зійдуться Аргентина та Хорватія.

Теги: ЧС-2022 Сербія Косово енергетика Володимир Зеленський Одеса

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