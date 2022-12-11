Аналітики ISW пояснили, навіщо російська влада посилає на окуповані території чеченців

Кадировці вже прибули у Херсонську область та у Мелітополь

Однією з функцій чеченських делегацій є терор проти мирного населення

Російська влада посилає на окуповані території України чеченців для формування так званого адміністративного режиму. Про це у своєму звіті інформує Інститут вивчення війни (ISW).

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Намісники Кремля вже прибули у Херсонську область та у Мелітополь. Там вони «діляться досвідом управління» з колабораціоністами і контролюють дії останніх. Однією з функцій чеченських делегацій є терор проти мирного населення та боротьба з місцевими партизанами.

«Імовірно, що російські окупаційні керівники прагнуть інтегрувати чеченських чиновників у свої структури, щоб консолідувати власний адміністративний контроль, використовуючи чеченський досвід у гнобленні та функціях безпеки», – пишуть аналітики ISW.

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Нагадаємо, триває двісті дев’яносто перша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут Донецької області.