Окупанти обстріляли з мінометів похоронну процесію на Сумщині

Ворог поцілив у подвір'я та дорогу біля будинку покійного

Протягом дня 10 грудня росіяни обстріляли дві прикордонні громади на півночі Сумщини: Зноб-Новгородську та Середино-Будську. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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По Зноб-Новгородській громаді окупанти вдарили з мінометів. Було 10 розривів мін. Росіяни били саме в той час, коли ішла похоронна процесія. Ворог обстріляв подвір'я та дорогу біля будинку покійного. Люди встигли сховатися в укриття.

Щодо Середино-Будської громади: було п'ять прильотів зі ствольної артилерії по прикордонному селу.

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Раніше окупанти скинули з дрона снаряд на житловий будинок у Сумській області.

Також повідомлялося, що 9 грудня близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.