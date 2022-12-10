У деокупованому Херсоні лунають гучні вибухи

У звільненому від рашистської окупації Херсоні знову неспокійно

У Херсоні сьогодні ввечері 10 грудня знову пролунали гучні вибухи. Про їхні причини поки що не повідомляється. Про це повідомляє «Суспільне».

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У Херсонській ОВА просять мешканців обласного центру залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватись правил «двох стін».

Відзначимо, що мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

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Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.