У деокупованому Херсоні лунають гучні вибухи
У звільненому від рашистської окупації Херсоні знову неспокійно
У Херсоні сьогодні ввечері 10 грудня знову пролунали гучні вибухи. Про їхні причини поки що не повідомляється. Про це повідомляє «Суспільне».
У Херсонській ОВА просять мешканців обласного центру залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватись правил «двох стін».
Відзначимо, що мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.
Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.
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