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У деокупованому Херсоні лунають гучні вибухи

Юрій Лящук
glavcom.ua
У деокупованому Херсоні лунають гучні вибухи
Причини вибухів поки невідомі
фото ілюстративне

У звільненому від рашистської окупації Херсоні знову неспокійно

У Херсоні сьогодні ввечері 10 грудня знову пролунали гучні вибухи. Про їхні причини поки що не повідомляється. Про це повідомляє «Суспільне».

У Херсонській ОВА просять мешканців обласного центру залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватись правил «двох стін».

У деокупованому Херсоні лунають гучні вибухи фото 1

Відзначимо, що мешканців Одеси просять виїхати до області чи іншого регіону, оскільки відновлення електропостачання може тривати кілька місяців.

Нагадаємо, у результаті нічних ворожих ударів по енергетичних об’єктах в Одеській області пошкоджено частину магістральних високовольтних мереж та обладнання.

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Теги: війна окупанти росія обстріл Херсон

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