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Ще мінус 400 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Ще мінус 400 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках
фото з відкритих джерел

Збройні сили України ліквідували ще 400 ворогів

Російські загарбники, які сім місяців тому вдерлися на нашу землю, продовжують гинути. Станом на ранок 25 вересня Збройні сили України ліквідували вже 56700 ворогів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.09:

  • особового складу ‒ близько 56700 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2275 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од.;
  • артилерійських систем – 1368 (+7) од.;
  • реактивних систем залпового вогню – 328 (+1) од.;
  • засоби ППО ‒ 171 (+1) од.;
  • літаків – 259 (+4) од.;
  • гелікоптерів – 220 (+0) од.;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня – 966 (+10);
  • крилаті ракети ‒ 241 (+1);
  • кораблі / катери ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од;
  • спеціальна техніка ‒ 130 (+4).
Ще мінус 400 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, розпочалася двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. 

Відомо, що українські військові 24 вересня завдали ударів по Херсонському та Каховському районах. Українські захисники вразили три пункти управління росіян вздовж лінії фронту. Також завдали удару по місцю розташування Росгвардії у Херсоні та подавили один з опорних пунктів противника в районі Давидового Броду.

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Теги: окупанти війна Генштаб втрати

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