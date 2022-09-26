ЗСУ завдали потужного удару по окупантам на Півдні: втрати ворога
Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань
Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Внаслідок дій ЗСУ 25 вересня ворог втратив штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань», – зазначили наші воїни.
Протягом бойового дня бійці ЗСУ:
- відпрацювали по зосередженню ворожого озброєння та техніки у Бериславському районі;
- посилили вогневий контроль Антонівського мосту;
- унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.
«У Бериславському районі Херсонської області, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також успішно «приземлили», – розповіли в ОК «Південь».
Окрім цього, наші військові знищили п’ять російських складів з боєприпасами в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці та на Кінбурнській Косі.
Унаслідок дій Збройних сил України окупанти втратили:
- 43 солдатів;
- 3 танки;
- 1 САУ;
- 9 одиниць авто-бронетехніки.
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