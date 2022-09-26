ЗСУ завдали потужного удару по окупантам на Півдні: втрати ворога

Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Внаслідок дій ЗСУ 25 вересня ворог втратив штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».



«Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань», – зазначили наші воїни.

Протягом бойового дня бійці ЗСУ:

відпрацювали по зосередженню ворожого озброєння та техніки у Бериславському районі;

посилили вогневий контроль Антонівського мосту;

унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

«У Бериславському районі Херсонської області, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також успішно «приземлили», – розповіли в ОК «Південь».

Окрім цього, наші військові знищили п’ять російських складів з боєприпасами в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці та на Кінбурнській Косі.

Унаслідок дій Збройних сил України окупанти втратили: