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ЗСУ завдали потужного удару по окупантам на Півдні: втрати ворога

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ завдали потужного удару по окупантам на Півдні: втрати ворога
Воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25
фото з відкритих джерел

Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Внаслідок дій ЗСУ 25 вересня ворог втратив штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Авіацією по противнику завдано 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань», – зазначили наші воїни.

Протягом бойового дня бійці ЗСУ:

  • відпрацювали по зосередженню ворожого озброєння та техніки у Бериславському районі;
  • посилили вогневий контроль Антонівського мосту;
  • унеможливили використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

«У Бериславському районі Херсонської області, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також успішно «приземлили», – розповіли в ОК «Південь».

Окрім цього, наші військові знищили п’ять російських складів з боєприпасами в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці та на Кінбурнській Косі.

Унаслідок дій Збройних сил України окупанти втратили:

  • 43 солдатів;
  • 3 танки;
  • 1 САУ;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки.

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Теги: військові ворог гелікоптер озброєння окупанти танки

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