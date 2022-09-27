Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили склади з боєприпасами та баржу росіян

Наша авіація завдала 10 ударів по ворогу

Українські військові знищили ворожу баржу та чотири склади з боєприпасами в Херсонській області. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Вогневий контроль проведено і за позиціями протиповітряної оборони, і за спробами окупантів відновити пропускну здатність мосту в Новій Каховці.

В Херсонському і Бериславському районах ЗСУ уразили чотири осередки ворожого озброєння та техніки й чотири склади з боєприпасами.

Втрати ворога: 77 росіян; шість танків; п’ять гаубиць, в тому числі самохідна «Мста-С», три зенітних гарматно-ракетних комплекси «Панцир-С1»; 14 одиниць авто-бронетехніки.

Також в Баштанському районі Миколаївщини знищено ворожий безпілотник «Орлан-10».

Загалом наша авіація завдала 10 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 250 вогневих завдань.

Зазначимо, ввечері, 26 вересня, в Одесі пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли про направлення до Одеси іранських дронів.

Пізніше стало відомо, що окупанти атакували Одещину іранськими дронами-камікадзе. Усі атаки були відбиті.

Нагадаємо, у понеділок, 26 вересня, росіяни атакували Кривий Ріг. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена інфраструктура аеропорту.

Також у Миколаєві внаслідок обстрілів, 24 вересня, пошкоджено три багатоповерхівки та приватні будинки. Одна п’ятиповерхівка потрапила під обстріл вдруге. В ній вибило шибки та понівечило ті ОСБ-плити, якими комунальники забивали вікна після попереднього обстрілу.