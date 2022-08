Контрнаступ ЗСУ на півдні: Пентагон оцінив сили України та окупантів

Сполучені Штати Америки бачать активізацію бойових дій на півдні України, але поки не поспішають заявляти про початок контрнаступу Збройних сил України. Про це написав репортер Foreign Policy Джек Детч із посиланням на закритий брифінг Міноборони.

Він озвучив головні тези закритого брифінгу.

Так, США вважають, що Україна набагато ближча до паритету за кількістю військ на Херсонщині, а не на Донбасі.

Україна «безумовно» вплинула на здатність Росії просуватися на північ і південь через річку Дніпро через напади на мости.

NEW: U.S. believes the safest course of action at Ukraine's embattled Zaprorizhia Nuclear Power plant would be a controlled shutdown of its reactors: senior U.S. defense official



U.S. has seen no major changes in radiation levels as IAEA is set to visit in coming days.