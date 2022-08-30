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Контрнаступ ЗСУ на півдні: Пентагон оцінив сили України та окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ на півдні: Пентагон оцінив сили України та окупантів
Українській армії потрібно більше зброї, щоб контрнаступ на Херсонщині був ефективним
фото: Генштаб ЗСУ

Головні тези закритого брифінгу Міноборони США щодо ситуації в Україні

Сполучені Штати Америки бачать активізацію бойових дій на півдні України, але поки не поспішають заявляти про початок контрнаступу Збройних сил України. Про це написав репортер Foreign Policy Джек Детч із посиланням на закритий брифінг Міноборони.

Він озвучив головні тези закритого брифінгу.

Так, США вважають, що Україна набагато ближча до паритету за кількістю військ на Херсонщині, а не на Донбасі.

Україна «безумовно» вплинула на здатність Росії просуватися на північ і південь через річку Дніпро через напади на мости.

Крім того, американська розвідка не фіксує перекидання Росією сил з Донбасу на південь України.

У США також вважають, що спроби РФ перекинути на війну проти України добровольців будуть марними – їх не вистачить, щоб переламати перебіг бойових дій.

Так само скептично у Вашингтоні ставляться до планів президента РФ Володимира Путіна збільшити чисельність російських військових до 1,15 млн осіб до січня 2023 року.

У США ввжають, що для того, щоб контрнаступ на Херсонщині був ефективним, армії потрібно отримати більше зброї від союзників, щоб мати вогневий паритет із ворогом.

Для проведення успішного контрнаступу Україні потрібно півдесятка нових механізованих і танкових бригад чисельністю близько чотирьох тисяч солдатів. Початок наступу без цих сил загрожує закінчитися непоправними втратами.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

Також українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля. 

Теги: росія США ЗСУ війна Україна

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