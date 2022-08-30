Британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ на півдні

З початку серпня Росія докладає значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра

Українські захисники посилили контрнаступ на півдні, а українські далекобійні високоточні удари продовжили перешкоджати поповненню російських військ. Утім, наразі неможливо точно оцінити масштаби досягнень ЗСУ. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Поки що неможливо підтвердити масштаби українських досягнень», – йдеться в огляді.

Однак у розвідці відзначають, що з початку серпня Росія докладає значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона. «49-та загальновійськова армія Південного військового округу (ПВО) швидше за все була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО). Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро. Ця інтеграція підрозділів ПВО та СВО свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні», – йдеться в огляді.

За повідомленням британської розвідки, існує реалістична можливість того, що російська армія зробила крок до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, які сприяли її поганій роботі на початку вторгнення.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Також під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів. До відома, українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два –біля Високопілля.