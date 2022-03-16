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    Події в Україні

    ЗСУ на Луганщині перейшли у контрнаступ і знищили позиції окупантів (відео)

    Броньована і автомобільна техніка перетворена на металобрухт - ЗСУ на Луганщині перейшли у контрнаступ і знищили позиції окупантів (відео)
    Броньована і автомобільна техніка перетворена на металобрухт
    скріншот із відео

    Десантно-штурмові підрозділи дали відсіч загарбникам – Міноборони

    На Луганщині підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ знищили позиції російських загарбників. Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook.

    «Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ під час контрнаступального бою на Луганщині знищили позиції російсько-фашистських загарбників. На цьому напрямку з 24 лютого ворог намагався розвинути наступ та відкинути наші війська. Внаслідок умілих дій наші воїни пробили оборону противника», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що ДШВ ЗС України виконали манер та здійснили вогневе ураження ворожих позицій.

    Це є гарним зразком контрнаступальних дій українських захисників, які подавили переважаючі сили ворога та здійснили прорив оборони загарбників.

    «Танки Т-72 з мангалами (які, на думку росіян, можуть убезпечити від «Джавелінів»), броньована і автомобільна техніка були перетворені на металобрухт. А заблукалі солдати Путіна – відправлені на концерт Кобзона», – додали в Міноборони.

    Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли інтернат, лікарню і три школи в Рубіжному (фото).

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    Теги: ЗСУ Луганщина Міноборони Facebook
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    ЗСУ на Луганщині перейшли у контрнаступ і знищили позиції окупантів (відео)