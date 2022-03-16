ЗСУ на Луганщині перейшли у контрнаступ і знищили позиції окупантів (відео)

Десантно-штурмові підрозділи дали відсіч загарбникам – Міноборони

На Луганщині підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ знищили позиції російських загарбників. Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook.

«Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ під час контрнаступального бою на Луганщині знищили позиції російсько-фашистських загарбників. На цьому напрямку з 24 лютого ворог намагався розвинути наступ та відкинути наші війська. Внаслідок умілих дій наші воїни пробили оборону противника», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДШВ ЗС України виконали манер та здійснили вогневе ураження ворожих позицій.

Це є гарним зразком контрнаступальних дій українських захисників, які подавили переважаючі сили ворога та здійснили прорив оборони загарбників.

«Танки Т-72 з мангалами (які, на думку росіян, можуть убезпечити від «Джавелінів»), броньована і автомобільна техніка були перетворені на металобрухт. А заблукалі солдати Путіна – відправлені на концерт Кобзона», – додали в Міноборони.

Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли інтернат, лікарню і три школи в Рубіжному (фото).

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