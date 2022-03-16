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    Міноборони озвучило втрати російської авіації за добу

    Українська ППО за добу знищила&nbsp;три літаки, один гелікоптер та три безпілотники окупантів - Міноборони озвучило втрати російської авіації за добу

    Українська ППО за добу знищила три літаки, один гелікоптер та три безпілотники окупантів

    фото з відкритих джерел

    Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях

    Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію щодо оборонних дій проти рашистів 15 березня. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

    «15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів. Однин поки не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34. Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети», – йдеться у повідомленні.

    Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів.

    Нагадаємо, українська артилерія знищила п'ять російських «Градів».

    Також бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ.

    Теги: ЗСУ авіація Міноборони вертоліт
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    Міноборони озвучило втрати російської авіації за добу