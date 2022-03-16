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    Рашисти почали обстріл Одещини з моря, є поранені

    Раніше стало відомо, що до міста рухаються 14 кораблів - Рашисти почали обстріл Одещини з моря, є поранені
    Раніше стало відомо, що до міста рухаються 14 кораблів
    фото з відкритих джерел

    Вороги хочуть виявити систему берегової оборони

    Російські окупанти розпочали з кораблів обстріл українського берега в Одеській області. Про це повідомив у Telegram голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    Російські військові під Одесою здійснили ракетні та авіаудари. Випустили 90 боєприпасів. Внаслідок обстрілу поранено двоє людей.

    «Випустили шалену кількість боєприпасів з великої дистанції. Вочевидь, намагаються виявити систему нашої берегової оборони», – йдеться в повідомленні військового журналіста Андрія Цаплієнка.

    Також інформацію про наближення десантних кораблів ВМС Росії до узбережжя біля Одеси підтвердили в Генштабі. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на власні джерела.

    Нагадаємо, до Одеси прямують 14 ворожих кораблів. За попереднім аналізом, кораблі поділені на три групи. Дві складаються з бойових, а в одній – десантні кораблі. Десантні кораблі, швидше за все, рухаються з Криму.

    Як повідомлялося, рашисти обстріляли Одещину з кораблів та літаків.

    Напередодні стало відомо, що рашисти готуються висадити десант в Одесі – РНБО.

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    Теги: окупанти Одеса обстріл Одещина Telegram журналіст ВМС
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    Рашисти почали обстріл Одещини з моря, є поранені