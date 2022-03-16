Пошкоджене вибухом метро «Лук’янівська» продовжує працювати як укриття
Лінія метрополітену працює, але поїзди на станції сьогодні не зупинялися
Наземна частина будівлі станції пошкоджена вибуховою хвилею через обстріли. Про це повідомляє Телеграм-канал КМДА.
«Станція метро «Лук’янівська» продовжує працювати як укриття. Наземна частина будівлі станції пошкоджена вибуховою хвилею через обстріли», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що лінія метрополітену працює, але поїзди на станції сьогодні не зупинялися.
«Лінія метрополітену працює, але поїзди на станції сьогодні не зупинялися, оскільки виконувалися відновлювальні роботи», – зазначили в КМДА.
Нагадаємо, в ніч на 15 березня станція метро «Лук’янівська» постраждала через обстріл російських терористів – ймовірно, вони намагалися вразити територію заводу «Артем».
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