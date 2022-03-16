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    Пошкоджене вибухом метро «Лук’янівська» продовжує працювати як укриття

    Наземна частина будівлі станції пошкоджена вибуховою хвилею через обстріли - Пошкоджене вибухом метро «Лук’янівська» продовжує працювати як укриття
    Наземна частина будівлі станції пошкоджена вибуховою хвилею через обстріли
    фото: КМДА

    Лінія метрополітену працює, але поїзди на станції сьогодні не зупинялися

    Наземна частина будівлі станції пошкоджена вибуховою хвилею через обстріли. Про це повідомляє Телеграм-канал КМДА.

    «Станція метро «Лук’янівська» продовжує працювати як укриття. Наземна частина будівлі станції пошкоджена вибуховою хвилею через обстріли», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що лінія метрополітену працює, але поїзди на станції сьогодні не зупинялися.

    «Лінія метрополітену працює, але поїзди на станції сьогодні не зупинялися, оскільки виконувалися відновлювальні роботи», – зазначили в КМДА.

    Нагадаємо, в ніч на 15 березня станція метро «Лук’янівська» постраждала через обстріл російських терористів – ймовірно, вони намагалися вразити територію заводу «Артем».

    В Подільському районі Києва внаслідок влучання снаряда в десятиповерховий житловий будинок, сталося загорання з першого по п’ятий поверхи.

    Теги: метро обстріл укриття КМДА будинок
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    Пошкоджене вибухом метро «Лук’янівська» продовжує працювати як укриття